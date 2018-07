Leggi incomplete e più di 600 decreti attuativi da adottare | ecco l’eredità di Renzi e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018)die Gentiloni al governo Conte misurata a suon di. Sono 641, per la precisione, quelli ancora dadalla scorsa legislatura: 251 risalenti al governoe 390 a quello guidato dal suo successore a Palazzo Chigi. Moltechiave sono ancora. Tra queste, spiccano numerosedi bilancio che, per loro natura, richiedono un elevato numero di. Ma c’è davvero di tutto: dalla riforma della Giustizia, al ddl Concorrenza, passando per la Green economy. TORNA ONLINE IL SITO PER IL MONITORAGGIO – Nei giorni scorsi, dopo un periodo in cui era inaccessibile, è tornato online il sito dell’Ufficio per il programma di governo (Upg) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla piattaforma è stato pubblicato il primo report dell’ufficio sotto la guida dell’esecutivo Conte. “Si tratta di una piattaforma ...