Lega | il pg di Genova Zucca | “Nei conti c’era un caos totale | voluto e funzionale a

(Di martedì 17 luglio 2018) “Neidellac’era un, ma non si trattava di unprimordiale e creativo, bensì di una consentire ciò che è accaduto”. Il sostituto procuratore generale Enricoha iniziato nella requisitoria del processo d’appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, circa 49 milioni, messa in atto tra il 2008 e il 2010 dai vertici delladi allora. A processo ci sono l’ex segretario dellaNord Umberto Bossi, condannato in primo grado a a 2 anni e 6 mesi, l’ex tesoriere Francesco Belsito condannato in primo grado a 4 anni e 10 mesi e i tre ex revisori contabili, Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi, condannati in primo grado rispettivamente a due anni e otto mesi (i primi due) e a un anno e nove mesi il terzo. La procura di, per risarcire lo Stato, ha potuto sequestrare sui ...