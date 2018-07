Lega | chiesti 1 anno e 10 mesi per Bossi

Fondi della Lega - processo d’appello a Genova : per Bossi chiesti un anno e 10 mesi : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...