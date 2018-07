Lega A | via a trattative private per i diritti tv esteri di Coppa Italia e Supercoppa

Omicidio Re - nuova perizia su Clericò. I Legali sperano nel rito abbreviato : Omicidio Re, nuova perizia su Clericò. I legali sperano nel rito abbreviato Omicidio di Marilena Re : la difesa del reo confesso Vito Clericò ha conseguito ieri davanti al gup del Tribunale di Milano ...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Augusto Minzolini la soffiata del consigliere di Paolo Savona : 'La Lega si porterà via mezza Forza Italia' : Forza Italia aspetta. Non si sa cosa ma aspetta, senza essere nel governo e senza fare nemmeno opposizione. Con il pensiero fisso, o meglio la certezza, che prima o poi Matteo Salvini si prenderà ...

Autonomia : Zaia invia a Stefani pdl deLega su 23 materie : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell’Autonomia differenziata, in attuazione del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione. Il testo della

Decreto Dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Saviano contro Salvini : "delirio onnipotenza - bypassa Bonafede"/ Ministro Lega : "altri insulti - nuova querela" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini , ancora, : 'delirio d'onnipotenza' sul caso migranti-Diciotti, 'bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?'.

Saviano contro Salvini : “delirio onnipotenza - bypassa Bonafede”/ Ministro Lega : “altri insulti - nuova querela” : Roberto Saviano contro Matteo Salvini (ancora): "delirio d'onnipotenza" sul caso migranti-Diciotti, "bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:18:00 GMT)

Migranti - dibattito tra Borgonzoni (Lega) e vescovo di Bologna. Ma lei si alza - va via e non ascolta la replica : “Impegni” : L’incontro era così atteso che decine e decine di persone sono rimaste fuori dalla sala, al sole, senza poter entrare. L’avevano chiamata la “sfida“. Da una parte lei, che veniva direttamente da Roma e, nemmeno tanto idealmente, da quel governo gialloverde insediato da poco e del quale ricopre il ruolo di sottosegretaria della Cultura (ancorché, come affermato dalla stessa protagonista a Radio1, non legga un libro da tre ...

Turchia - via 18mila dipendenti pubblici : “Legami con terrorismo” : Turchia, via 18mila dipendenti pubblici: “Legami con terrorismo” Turchia, via 18mila dipendenti pubblici: “Legami con terrorismo” Continua a leggere L'articolo Turchia, via 18mila dipendenti pubblici: “Legami con terrorismo” proviene da NewsGo.

Turchia - via 18mila dipendenti pubblici : 'Legami con terrorismo' : Il governo turco ha licenziato oltre 18mila dipendenti pubblici, di cui la metà agenti, sospettati di legami con gruppi terroristici: la misura è stata presa con un decreto d'emergenza pubblicato ...

Milano : Sardone - Legalità ufficializzata in campo rom via Vaiano Valle : Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Ho effettuato un sopralluogo nel campo rom irregolare di cia Vaiano Valle e ho potuto rendermi conto di persona di quanto l'illegalità sia ormai stata ufficializzata". Lo dice il consigliere comunale e regionale Silvia Sardone (Fi), evidenziando che "in questo campo, ch

Arquata Scrivia - pensionata morta con polsi Legati : fermato il figlio - : Svolta nelle indagini sulla morte della 71enne deceduta per il freddo mentre era legata. Omicidio e sequestro di persona le accuse a carico del figlio