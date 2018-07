Lecce | donna uccisa con coltellate alla gola | il marito confessa

Lecce - donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto : “Sono stato io” : Lecce, donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto: “Sono stato io” L’omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un […] L'articolo Lecce, donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto: “Sono stato io” ...

Lecce - donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto : “Sono stato io” : L'omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri.Continua a leggere

Donna grave a Lecce per encefalite da morbillo - non era vaccinata - : La ragazza, 29 anni, si trova in prognosi riservata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Vito Fazzi