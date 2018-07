League of Legends | a Cinecittà World finale italiana di videogame

Red Bull Factions : il torneo di League of Legends “a fazioni” ritorna alla Milan Games Week 2018 : Torna anche nel 2018 il Red Bull Factions, il torneo di League of Legends con la formula a fazioni promosso dal noto produttore di bibite energetiche, che si terrà il 7 Ottobre alla Milan Games Week. La formula proposta cambia rispetto allo scorso anno, quando si giocò in estate una prima fase di campionato ad 8 squadre seguita dal torneo di playoff, vedendo solo quattro squadra accedere al main event: due invitate, il Team Forge – ...

University Esport Series : grande successo per l'edizione 2018 del torneo nazionale universitario di League of Legends : L'University Esport Series, il torneo nazionale universitario di League of Legends, in collaborazione con MSI Gaming Italia, CUS Milano / CUS Statale, ha visto scontrarsi tante squadre provenienti da tutta Italia che hanno giocato per portare alla gloria il nome del proprio Ateneo e aggiudicarsi un posto nella competizione europea, University Esports Masters. Lo scorso venerdì 6 luglio, le finali italiane si sono tenute presso l'Università ...

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it, nello specifico oggi il protagonista sarà il famoso League of Legends.Parliamo di un titolo conosciuto, che vanta tantissimi giocatori e che ormai si è ritagliato un posto speciale all'interno del variegato panorama PC.A partire dAlle ore 20, potrete seguire la nostra diretta in compagnia di PomodoroZen, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o ...

ESPN trasmetterà League of Legends : La ESPN trasmetterà League of Legends sulla sua nuova piattaforma on-line ESPN+ , piattaforma che sin dal progetto iniziale, era intezionata a trattare sia esport, che sport. Tra i contenuti ...

Vienna diventa capitale degli eSport : il League of Legends Premier Tour farà tappa in Austria : Si prospetta un autunno elettrizzante per Vienna e per tutti gli appassionati di eSport Austriaci ed europei, dato che Reed Exhibitions, ReedPOP e Riot Games hanno appena annunciato che il League of Legends Premier Tour farà tappa in Austria, nella sua capitale, per la prima volta nella storia.Questo round di uno dei tornei eSport più seguiti al mondo si svolgerà il 17 e il 18 novembre 2018 alla Vienna Challengers Arena nell'ambito del Messe ...

PG Nationals Predator - il 27 maggio tornano in campo i migliori team italiani di League of Legends : Il 27 maggio inizierà il turno estivo dei PG Nationals Predator, il campionato nazionale di League of Legends organizzato da PG Esports in collaborazione con Acer che, come la scorsa edizione, darà al team vincitore l’accesso alla European Regional League, torneo continentale organizzato da Riot Games. Per la nuova stagione il numero di squadre coinvolte passa da 6 ad 8, vedendo aggiungersi alle 5 rimaste dalla scorsa stagione (team Forge, ...

League of Legends inaugura la modalità Clash : tornei per tutti : Tre giorni ogni due settimane League of Legends diventerà terreno di scontro fra squadre. La modalità Clash è stata ufficialmente svelata da Riot Games, che intende promuoverla come un sistema per incentivare la collaborazione all'interno delle squadre: tornei all'interno del gioco, a cui possono partecipare tutti i giocatori."Fino a oggi, spiega Leanne Loombe, senior producer e product manager di Riot,non c'era niente di questo genere in League ...

Riot presenta con un teaser Pyke - il nuovo eroe di League of Legends : Con la pubblicazione di un breve teaser sul proprio account Twitter ufficiale, Riot Games ha presentato oggi il nuovo eroe in arrivo per League of Legends, il famosissimo MOBA che vedrà presto aggiungersi al roster dei personaggi un nuovo support.Pyke, questo il nome del nuovo eroe, sarà molto più malvagio degli altri personaggi della categoria support, e il teaser può darcene un assaggio. Il video infatti spiega le origini dell'eroe, che è ...

