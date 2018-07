Le stelle cadranno tutte insieme | il manifesto dei millennials

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) ''Le'', scritto da Jacopo Barison e pubblicato dalla casa editrice Fandango Editore, è un romanzo illuminante nel quale si fa un'attenta disamina su quella che è oggi la generazione dei.I protagonisti del libro sono tre amici che vogliono a tutti i costi diventare delle celebrità. Aria, in antitesi con il suo nome di battesimo che potrebbe far pensare ad una ragazza solare e libera, è in realtà tutto l'opposto perché, con quel suo stile dimesso e monocromatico e la sua convinzione di poter parlare con i morti, vive un'esistenza in affanno sia per il fratello tossicodipendente rinchiuso in una clinica psichiatrica sia per il divorzio dei suoi genitori, tanto da sembrare una creatura fragile che porta sulle spalle il peso del mondo. Vuole fare l'attrice e spera vivamente di poterlo diventare per fuggire da ...