Le serie Netflix di agosto 2018 da non perdere | da Disincanto a Better Call Saul 4 e

The Crown e Stranger Things - le prime immagini delle nuove stagioni delle serie tv Netflix : Le riprese di due tra le serie tv Netflix più amate dal pubblico e dalla critica sono attualmente in corso e per stuzzicare l'interesse dei fan in attesa, la piattaforma mondiale di streaming ha rilasciato le prime immagini tra foto e finti spot rilasciati sui social. Le due serie tv in questione sono The Crown, che si prepara alla terza stagione completamente rinnovata nel cast e da cui arriva la prima immagine di Oliva Colman nei panni ...

Dead to Me : la nuova serie Tv Netflix con Crhristina Applegate : Dead to Me è la nuova serie Tv dark di Netflix. La sitcom vedrà Christina Applegate nel cast dello show che potrebbe conquistare l’America subito dopo la sua uscita. Il format comico per la serialità made in USA può contare infatti su un forte apprezzamento da parte del pubblico, che da sempre premia prodotti simili. Dead to Me vedrà Christina Applegate in un ruolo curioso, per una sitcom dal gusto dark che rivoluzionerà il genere sotto ...

Uno spin-off di Shadowhunters su Netflix? La Constantin Film pensa a come salvare la serie : Ci sarà uno spin-off di Shadowhunters? Non è bastato affittare un aereo o comprare uno spazio pubblicitario a Times Square. Il futuro della serie tratta dai romanzi di Cassandra Clare è ancora in bilico. Tuttavia, potrebbe esserci ancora una speranza. In seguito alla cancellazione dopo tre stagioni, i fan dello show Freeform stanno lottando sui social portando avanti la campagna #SaveShadowhunters. In questo modo, sperano di ottenere ...

Netflix : siglato l'accordo con la Aggregate di Jason Bateman per la produzione di film e serie tv : Grazie alle mie esperienze con Arrested Development e Ozark ho avuto modo di entrare in contatto con il mondo che Ted, Cindy e Scott hanno creato. Non vediamo l'ora di lavorare insieme al team ...

Netflix Smart Downloads : Scaricare Automaticamente serie TV : Nuova funzione per Netflix: Smart Downloads permette di fare il download dei nuovi episodi delle Serie tv che ci piacciono per guardarli offline senza connessione internet Netflix Smart Downloads Netflix, su Smartphone e tablet Android arriva la funzione Smart Downloads Grandi novità arrivano per tutti gli utenti che sono in possesso di un abbonamento a Netflix. L’azienda […]

Netflix Smart Downloads - scaricare serie è ancora più facile : Chi pensa che il binge watching sia una pratica casalinga, da divano e coperta, si sbaglia di grosso: utilizzare Netflix ovunque e in qualsiasi momento, fuori dalle mura domestiche, è una pratica ormai comune per il 70% degli utenti italiani, come dimostra una ricerca condotta da SurveyMonkey svolta proprio per conto del gigante statunitense. Ma se finora era sufficiente avere una connessione Wi-Fi stabile e una seduta comoda, Netflix ha deciso ...

Netflix annuncia una serie anime per Ingress - celebre gioco AR - GizBlog : In questo periodo, Ingress è stato leggermente messo in secondo piano per quanto riguarda gli onori della cronaca dal secondo gioco sviluppato da Niantic , il quale sta riscuotendo un successo planetario. Ovviamente stiamo parlando di Pokémon GO , che verso la fine dell'anno potrà vantare di una sorta di ...

Con l’arrivo di Good Girls su Netflix diventa ufficiale il rinnovo della serie per una seconda stagione : L'arrivo di Good Girls su Netflix coincide con l'ufficializzazione da parte di NBC del rinnovo per una seconda stagione della serie a metà tra dramma e commedia tutta al femminile. Nata come dramedy di metà stagione e interpretata da Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman (tra i co-protagonisti Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Izzy Stannard e Matthew Lillard), la serie ha debuttato all'inizio dell'anno su NBC ottenendo una media ...

La seconda stagione delle serie Netflix dedicata a Castlevania ha una data di uscita : Se la prima stagione della serie TV Netflix dedicata a Castlevania vi aveva convinto ma non era riuscita a soddisfarvi a pieno (soprattutto a causa dei pochissimi episodi lanciati), abbiamo delle buonissime notizie per voi.Come segnalato da NintendoEverything, la seconda stagione di Castlevania ha una data di uscita: il 26 ottobre 2018. L'annuncio è anche stato accompagnato da due immagini che potete vedere in calce alla notizia.Questa seconda ...

serie TV Netflix luglio 2018/ Da Riverdale a El Chapo e Orange is the new black - tutte le nuove uscite : Serie TV Netflix luglio 2018, tutte le nuove uscite della famosa piattaforma in streaming: da Riverdale a El Chapo e Orange is the new black, trame e date delle varie stagioni.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:58:00 GMT)

Netflix punta sui cartelloni stradali a Hollywood per pubblicizzare le serie tv : ROMA - Netflix, azienda che ha rivoluzionato il nostro modo di vedere i programmi televisivi, punta su una delle forme pubblicitarie più vecchie del mondo: i cartelloni stradali. D'altronde, se la strada si chiama Sunset Strip ed è una delle più trafficate di Hollywood, allora anche i tradizionali cartelloni possono fare la loro parte. In macchina,...

Rapinatori ispirati da La Casa di Carta - nuovo caso tra armi e maschere di Dalí come nella serie Netflix : Continua l'effetto emulazione suscitato dalla serie Netflix del momento: tre potenziali Rapinatori ispirati da La Casa di Carta, pesantemente armati e presumibilmente pronti ad entrare in azione, sono stati arrestati dalla polizia di Buenos Aires a González Catán. Gli agenti hanno intercettato un'auto bianca che circolava in modo sospetto nella zona commerciale del distretto de La Matanza e hanno eseguito i controlli di rito, trovando a bordo ...

Un addio in Stranger Things 3 rivelato da Noah Schapp - prime anticipazioni dal Will della serie Netflix : Stranger Things 3 non debutterà prima del 2019, ma Noah Schapp, che nella serie Netflix interpreta Will Byers, ha rivelato qualche particolare sui nuovi episodi. Secondo Heroic Hollywood, il giovanissimo attore ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione ospite dell'evento Stranger Con di Chicago e confermando che ci sarà almeno un addio nei nuovi episodi. Non si tratta di un personaggio vero e proprio ma di Chester, il cane di ...