Le richieste della Procura gettano la serie B nel caos

Inchiesta Parma - le richieste della Procura Figc : due punti di penalizzazione al club. Quattro anni a Calaiò : La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all'ultimo campionato di serie B , nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Chievo e Parma - la Serie A è a rischio : "richieste pesanti della Figc" : Il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischiano la Serie A: dalla Procura della Figc, apprende l'Ansa, sono infatti in arrivo ai processi di domani al...

Serie A - Chievo e Parma rischiano la retrocessione : le richieste della procura della Figc : Un terremoto in grado di stravolgere la prossima Serie A: il Chievo e il neo-promosso Parma rischiano subito la retrocessione. La squadra di Verona è accusata di plusvalenze fittizie, mentre gli ...

La voce della Politica richieste erogazione carburante agricolo agevolato 2018 : Si procede all'ulteriore erogazione del 50% del carburante agricolo agevolato concesso per il 2018 e da impiegare per lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e ...

Migranti - gli effetti della circolare Salvini ai prefetti : più irregolari e più ricorsi contro i dinieghi alle richieste di asilo : Dopo le dichiarazioni del 21 giugno, Matteo Salvini è passato ai fatti. Con una circolare interna, il 4 luglio il ministro dell’Interno ha ordinato alle Commissioni territoriali, gli organismi ministeriali preposti alla valutazione delle richieste di asilo, di rivedere i criteri con i quali concedono la protezione umanitaria, ossia un permesso di soggiorno valido due anni e rinnovabile, concesso per “seri motivi, in particolare di carattere ...

Bollette della telefonia : Agcom accoglie le nostre richieste sui rimborsi (e non è ancora finita) : In molti, in questi mesi, ci hanno chiesto di non mollare sulla (annosa) vicenda delle Bollette telefoniche a 28 giorni: oggi possiamo festeggiare un'altra importante vittoria grazie alla Delibera pubblicata due giorni fa dall'Autorità...

Migliori richieste per l'EUR in vista della riunione della BCE : ... hanno detto che le decisioni sul tasso d'interesse non sono automatiche e che si possono adattare a sviluppi inattesi dell'economia; ciò da quindi alla Fed la flessibilità di defilarsi se l'economia ...