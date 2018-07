Le due spine di Di Maio Boeri annuncia battaglia in Commissione sulle stime del decreto

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) Davide Tripiedi esce dall'Aula della Camera e si infila nel corridoio fumatori di Montecitorio. Accende una sigaretta. La scena si ripete ancora, e ancora, e ancora. Il vicepresidente dellaLavoro del Movimento 5 stelle è anche il relatore delDignità. Camicia stazzonata, telefono attaccato all'orecchio. "Dobbiamo audire quattro esperti, poi anche Confcommercio, che dici?". Ascolta l'interlocutore dall'altra parte della cornetta. I tempi sono strettissimi, il calendario sincopato. "Ho dormito tre ore stanotte, mi sono letto la relazione tecnica di Montecitorio, 87 pagine". Spegne la sigaretta nel posacenere, il cicalino lo richiama per votare.La deadline per la presentazione degli emendamenti è fissata per giovedì alle 20. Due giorni per svolgere tutto il lavoro istruttorio, prima che si debba passare ai voti. Il tutto nei ritagli di ...