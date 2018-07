Le 29 ore di Ronaldo a Torino

Antonio Razzi su Cristiano Ronaldo : “lavorerò per portarlo in Corea del Nord” : Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Razzi ha parlato della sua avventura televisiva: “I capi sono contenti, pare che I Razzi Vostri vada bene. Mi auguro che in futuro si possa ulteriormente migliorare, che ci siano ancora più persone, soprattutto tra i ...

Ronaldo - prima conferenza stampa alla Juve : «Ancelotti nel mio cuore» : Dopo le visite mediche - durate alcune ore - per il neoacquisto della Juve Cristiano Ronaldo prima conferenza stampa da giocatore bianconero. Sui canali social della società Juventina la...

Cristiano Ronaldo - sei pasti al giorno ogni 3-4 ore : ecco la dieta CR7 : Ha superato i 30 anni, ma gioca come un ventenne. Classe 1985, Cristiano Ronaldo è il calciatore del momento. Arrivato nei giorni scorsi in Italia, è già pronto a far sognare...

Maria Dolores - mamma di Cristiano Ronaldo : "Mio figlio avrà accanto Georgina e i bambini. Io sarò lontana - ma pronta se avrà bisogno" : Gli juventini l'hanno accolto a braccia aperte: Cristiano Ronaldo è finalmente sbarcato a Torino, attirando l'attenzione di migliaia tra tifosi ed operatori dell'informazione. Il campione fa parlare di sé e, a finire sotto i riflettori, è anche la sua famiglia. A commentare l'arrivo alla Juve di CR7 è stata anche Maria Dolores dos Santos Aveiro, mamma del fenomeno, in un'intervista rilasciata a La Stampa.Lui è ...

Ronaldo : le prime parole da giocatore della Juventus : Corpo articolo Perché la Juventus Non è stata una decisione difficile, per me è una delle migliori squadre al mondo, è stata una decisione che ho preso da tempo. I miei compagni, gli amici, mi hanno detto che era un club in cui avrei potuto giocare. È stata una decisione facile per la dimensione del club, è ...

Mendes : 'Con Ronaldo la Juve vincerà la Champions - è il migliore della storia' : Il potente procuratore portoghese ha parlato a Sky Sport della nuova avventura di CR7 e ha fatto un pronostico importante sul futuro dei bianconeri in Champions League: 'Quando è stato al Manchester ...

Juventus - mamma Dolores felice per la scelta di Ronaldo : “falso che volevo tornasse al Manchester” : La mamma di Cristiano Ronaldo ha parlato della scelta del figlio, sottolineando come per le conti che sia felice “Sono molto felice per mio figlio, è una nuova tappa della sua vita“. Così Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo avvicinata dai cronisti a margine della conferenza stampa che ha segnato il debutto ufficiale del cinque volte Pallone d’Oro alla Juventus. “Non è vero che volevo ...

Cristiano Ronaldo incontra Sturaro - l’ironia pungente dei social : “un onore per CR7 stringere la mano a Stefano!” [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa da calciatore della Juventus, l’attenzione per l’arrivo a Torino di CR7 si è concentrata anche sull’incontro con Stefano Sturaro! Rimbalza da qualche ora sui social la foto che vede Cristiano Ronaldo stringere la mano a Stefano Sturaro. Il neo acquisto della Juventus, oggi ha tenuto le visite mediche e la sua prima conferenza stampa da bianconero, ma ...

Simeone : “Ronaldo migliorerà la Serie A” : “Cristiano Ronaldo? Il suo arrivo farà molto bene a tutto il calcio italiano, contribuirà a migliorare la nostra Serie A”. Lo ha detto Giovanni Simeone commentando lo sbarco del fuoriclasse portoghese acquistato dalla Juventus. “L’importante – ha aggiunto l’attaccante argentino della Fiorentina – è che lui, Messi e Neymar siano in tre campionati diversi, il calcio internazionale si livellerà sempre ...

Cristiano Ronaldo prende casa nel cuore di Torino : Ronaldo, uno dei calciatori più pagati al mondo, muove tantissimi milioni di euro. Così, i fan già si domandano su quale auto lo vedranno sfrecciare per le strade di Torino. Basta attendere ancora ...

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino : la prima FOTO da calciatore della Juventus : 1/11 FOTO LaPresse ...

Torino - è già Ronaldo mania. In attesa di CR7 in suo onore sono nati un gelato - un cocktail e una pizza : Un gusto di gelato, un cocktail e una pizza a lui dedicati. sono solo alcune delle iniziative che la suggestione dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera ha portato ai tifosi della Juve più creativi. E, manco a dirlo, il marketing improvvisato ha già incassato un enorme successo. Il tutto in attesa di lunedì, quando il giocatore verrà presentato all’Allianz Stadium dopo un’estate gloriosa per la Juve e la ...

Cristiano Ronaldo : un futuro da attore dopo il calcio : Foto: Tv8 Il bomber si racconta ad Alessandro Del Piero E' il calciatore in attività più forte del Mondo insieme a Lionel Messi e in questo momento si trova sulle prime pagine dei giornali italiani dato che dalla prossima stagione approderà nel Belpaese per giocare in serie A: la Juventus, infatti, ...

Spalletti : 'Ronaldo un grande - ma l'Inter non è inferiore' : APPIANO GENTILE - È Luciano Spalletti icona della rinascita nerazzurra. E tocca a lui lanciare il guanto di sfida a Cristiano Ronaldo: 'Lui darà forza e visibilità al nostro campionato che una volta ...