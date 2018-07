Lazio | Inzaghi prova subito i nuovi arrivi | in campo i nuovi arrivi Acerbi | Berisha e

Calciomercato Lazio - Inzaghi ha scelto il prossimo acquisto : i dettagli : Calciomercato Lazio - Il quadro della situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro, come riporta il Corriere dello Sport. Inzaghi ritiene il 'Papu' rimane la prima scelta, anche se in ...

Lazio - tutto fermo per Wesley : Inzaghi detta altre priorità : Per Wesley tutto fermo. La partenza di Felipe Anderson cambia i piani della Lazio, che a questo punto sta cercando un fantasista. Come riporta il Corriere dello Sport, sono tantissimi nomi sul taccuino di Tare, che sta cercando di chiudere. Inzaghi ha chiesto anche un vice-Leiva, quindi i centrocampisti da prendere sono due. Per questo Wesley è rimasto in ...

Lazio - la squadra arriva ad Auronzo : Inzaghi e Immobile i più acclamati : Scendono dal pullman uno alla volta, accolti dall'abbraccio dei tifosi. I giocatori della Lazio, arrivati ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per ritiro estivo sono travolti dall'affetto ...

Lazio - Inzaghi cerca un colpo Champions. Tare punta Rony Lopes : Pronti, partenza, via. La Lazio questo pomeriggio volerà ad Auronzo di Cadore per cominciare il ritiro. Il terzo della gestione Inzaghi. Il tecnico fa la conta degli uomini e riflette. La panchina si ...

Calciomercato - Acerbi alla Lazio : “qui per Inzaghi” : “Inzaghi è stato molto importante nella mia scelta. Adesso devo dimostrare di essere ancora ad alto livello. Mi sento da Lazio ma devo ancora migliorare”. Sono le prime parole di Francesco Acerbi una volta arrivato alla stazione Termini, da oggi le visite mediche e la nuova avventura alla Lazio. Su di lui i biancocelesti hanno puntato da subito, nonostante le difficoltà di arrivare a un accordo immediato con il Sassuolo: ...

Acerbi - ho scelto la Lazio per Inzaghi : ANSA, - ROMA, 10 LUG - "Inzaghi è stato molto importante nella mia scelta. Adesso devo dimostrare di essere ancora ad alto livello. Mi sento da Lazio ma devo ancora migliorare". Sono le prime parole ...

Lazio - opzione Wesley. Inzaghi ripensa anche alle due punte : Wesley non sarà solo un acquisto, ma un progetto. La Lazio sta accelerando la trattativa per ingaggiare l'attaccante del Bruges. Da tempo c'è il sì del 21enne brasiliano, da definire invece l'accordo ...

Lazio - un jolly per Inzaghi : le ultimissime dal mercato : Lazio pronta a cedere Felipe Anderson, Inzaghi ha dunque chiesto una valida alternativa al suo ds Tare per sostituire il brasiliano La Lazio continua a trattare la cessione di Felipe Anderson in Inghilterra e mister Simone Inzaghi sembra abbia individuato il possibile sostituto del brasiliano. Si tratta di un calciatore duttile, un jolly per la Lazio, capace di giocare in diversi ruoli. Si tratta di Fabio Borini, calciatore del Milan che ...

Lazio - settimana decisiva per Acerbi : Inzaghi lo vuole ad Auronzo di Cadore : Avere la rosa al completo , o quasi, durante il ritiro di Auronzo di Cadore. E' questa la speranza di Inzaghi, che con l'arrivo di Durmisi, Sprocati e Berisha è stata soddisfatta in parte dalla Lazio. ...

Lazio - si chiude per Acerbi. Relax a Formentera per Immobile e Inzaghi : Un colpo di mercato alla settimana aspettano il ritiro. Potrebbero essere questa tabella di marcia della Lazio prima della la partenza per Auronzo di Cadore, in programma il 14 luglio. In attesa di ...

Lazio - Inzaghi va all'attacco al di là di Milinkovic : E se l'erede di Milinkovic fosse un trequartista o un attaccante? La domanda presto potrebbe essere retorica ovvero con una risposta scontata. Grazie a una Lazio sempre più a trazione anteriore. ...

Calciomercato Lazio - il rinforzo per Inzaghi può arrivare dall’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio pensa con grande fiducia alla prossima stagione dopo l’ultimo incredibile campionato che si è concluso però senza la qualificazioni in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di riprovarci. Movimento in uscita sempre più vicino, stiamo parlando di Felipe Anderson ormai ad un passo dal West Ham. Il nome in pole per il sostituto è quello di Roger Guedes del Palmeiras ma nelle ultime ore ...

Calciomercato Lazio - Acerbi ai dettagli : le cifre del colpo per Inzaghi : Calciomercato Lazio – La Lazio deve ancora smaltire la delusione per la mancata qualificazione in Champions League ma la dirigenza è già attiva sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa per il tecnico Simone Inzaghi. Nelle ultime ore importante mossa per la difesa, ai dettagli la trattativa con Francesco Acerbi del Sassuolo, la fumata bianca prevista già nelle prossime ore. Nelle casse del club neroverde circa 12 milioni di ...

Lazio - Inzaghi cerca il vice Immobile : l'ideale è Gabbiadini : Miglior attacco del campionato, eppure nemmeno il record storico di 89 reti è bastato. Anzi, alla fine pesano come macigni quelle sbagliate da Caicedo a Crotone e quelle mancate da un Immobile a pezzi ...