Lazio | il mistero della maglia n 10 rimasta ' orfana' di Felipe Anderson

Il mistero si infittisce in Riverdale tra le rive Lazio ni di Cheryl e i segreti di Archie : anticipazioni 20 e 27 giugno : La5 si prepara ad ospitare due nuovi episodi della prima stagione di Riverdale dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana. La serie è al suo primo passaggio in chiaro per la felicità dei fan che potranno conoscere il mistero della morte di Jason e i segreti degli abitanti di Riverdale . Una delle serie più intense e interessanti degli ultimi anni si prepara a conquistare il pubblico "rosa" della rete Mediaset e oggi, 20 giugno , a partire ...

Il mistero delle Polaroid in Tredici 2 complicherà la storia di Hannah : le riveLazioni di Brian Yorkey : Il mistero delle Polaroid in Tredici 2 sarà centrale e non solo per via del processo ormai alle porte ma anche perché la storia di Hannah non è l'unica che deve essere raccontata. Cosa cambierà quindi in questa seconda stagione? Ad alzare il velo su quello che vedremo è lo stesso è lo showrunner Brian Yorkey che in un'intervista ad EW ha rivelato che l'idea di base della seconda stagione è che Hannah non era l'unica studentessa della Liberty ...