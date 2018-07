Lavoro | giovani | il Gazzetta Ufficiale misure per sostegno ai Neet

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul Lavoro facciamo squadra tutti insieme (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Comprendo – spiega Prearo - le ragioni dei sindacati che hanno indetto uno sciopero per lanciare un segnale. Tale strumento, però, deve mettere al centro del dibattito non solo la questione dei subappalti, ma anche quella che riguarda più da vicino la contrattualistica a

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul Lavoro facciamo squadra tutti insieme : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - “Il mio personale cordoglio e quello dell’associazione vanno alla famiglia di Riccardo Gasparini, che è l’ennesima vittima di un bollettino che continua ad allungarsi inesorabilmente. Questo tragico incidente non riguarda direttamente l’edilizia, ma lascia senza parole

Due ricerche su giovani e aspettative - reciproche - dal mondo del Lavoro : Ma cosa vogliono i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e cosa chiedono invece quelli già "arrivati" in azienda? Chi, dopo gli studi, deve tracciare il proprio futuro, non sempre ha le idee ...

Luigi Di Maio : che cosa si aspettano i giovani da un ministro del Lavoro trentenne? : Dal 1° giugno 2018 l’Italia ha un ministro del lavoro molto giovane, 32 anni compiuti il 6 luglio 2018. Un’occasione preziosa per un Paese che quando accosta le parole «lavorare» e «giovani», tende a non formare frasi felici. Per passare dalle parole ai numeri, l’Istat informa che ad aprile 2018 il tasso di disoccupazione si è attestato al 33,1% per la fascia di età 15-24, al 16,5% per quella 25-34. Percentuali che non inducono a stappare ...

Cala la disoccupazione - piu' giovani a Lavoro : L'Istat vede il mercato del lavoro in "netto miglioramento" con la disoccupazione che si ferma al 10,7%, il valore piu' basso da meta' 2012. E il calo e' ancora piu' deciso per quella giovanile, ...

Lavoro - Coldiretti - bene Di Maio - con voucher 50mila giovani in campi : Roma, 3 lug. , askanews, Con il ritorno dei voucher circa 50mila posti di Lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l'estate sono ...

Lavoro : +114mila occupati - disoccupazione ai minimi dal 2012 - bene anche i giovani : A maggio boom di over 50. disoccupazione al 10,7% ai minimi dal 2012 così come quella giovanile. Gli occupati raggiungonoquota 23 milioni 382 mila, aggiornando ancora il massimo storico. Oltre 3 milioni occupati a tempo determinato, nuovo record

Lavoro - REGIONE PRESENTA AVVISI PER GIOVANI - OVER 35 E DISABILI : ... fra cui "i mini Pia, i bandi per il commercio e per l'artigianato, i Pia: iniziative ha messo in chiaro che sono state utili a far riprendere l'economia nella nostra REGIONE. Dal primo bando, quello ...

Treu al Festival del Lavoro : "Da governo soluzioni condivise per giovani e anziani" : Milano, 29 giu. , Adnkronos/Labitalia, - "Promuovere il lavoro dei giovani e non lasciare i meno giovani senza una prospettiva professionale futura. Un duplice obiettivo, questo, che può e deve essere ...

Lavoro : PIANO STRAORDINARIO ABRUZZO - AL VIA ''GARANZIA OVER E GIOVANI BIS'' : ... usciranno i bandi Garanzia OVER e Incentivi all'assunzione, a settembre prenderà il via il programma Garanzia GIOVANI 2, mentre è in fase di pubblicazione l'avviso pubblico Scienza della vita che ...

Pensioni - Boccia al Governo : ‘Non sono una priorità - prima Lavoro ai giovani’ : La riforma delle Pensioni non può essere la priorita' del Governo, bisogna pensare prima di tutto a creare nuove opportunita' di lavoro per i giovani. E’ questo, in sintesi, il messaggio mandato al Governo Conte dal leader di Confindustria Vincenzo Boccia. sono una questione – ha detto Boccia parlando di Pensioni a margine dell’assemblea dell'Unione industriale di Torino - ma non possono essere la questione prioritaria del Paese [VIDEO]. ...