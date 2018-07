Lavoro | crescono gli accordi aziendali in tutti i settori produttivi

Lavoro - occupazione ferma nel primo trimestre. Crescono i dipendenti a termine : Secondo la rilevazione trimestrale dell'Istat, i primi tre mesi del 2018 si caratterizzano per una stazionarietà dell’occupazione rispetto agli ultimi tre del 2017, in un contesto di lieve aumento della disoccupazione e contemporanea riduzione dell’inattività. Crescono in particolare i lavori a termine, mentre diminuiscono gli autonomi e i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.Continua a leggere