Lavoro | Boeri | sciocchezza colossale accusarmi di fare politica

meteoweb.eu

: Più che polemizzare coi dati di un economista prestigioso e serio come Boeri, il #governo rifletta sugli allarmi ch… - graziano_delrio : Più che polemizzare coi dati di un economista prestigioso e serio come Boeri, il #governo rifletta sugli allarmi ch… - renatobrunetta : #DLdiMaio. Agli imprenditori e agli artigiani non importa nulla delle polemiche su Boeri. Interessa che non mutino… - SkyTG24 : Boeri: immigrati non tolgono lavoro a italiani. Sì a ritorno voucher -

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dimissioni? E perché mai? Il mio incarico scade nel febbraio 2019. Fino ad allora io non mi muovo di qui. Ho un mandato e lo porto a termine…”. Ad affermarlo il presidente dell’Inps, Tito, in un colloquio pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. “Io non devo decidere niente. Se mi vogliono cacciare prima, lo facciano. Se no, se ne riparla con l’ano nuovo. Certo, con l’aria che tira diciamo che non mi aspetto una riconferma”, dice. “diè una. Chi mi conosce lo sa: ho sempre detto quello che penso, senza mai preoccuparmi di chi fosse a Palazzo Chigi”, sottolinea. Sul tema dell’immigrazione, “siamo tutti d’accordo che va contrastata quella irregolare, ma l’unico modo per farlo è aumentare quella ...