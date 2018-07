Laura Pausini prima donna a cantare sul Circo Massimo di Roma Ecco tutte le

Tutti gli opening dei concerti di Laura Pausini al Circo Massimo - da Enrico Nigiotti a Tony Maiello : Gli opening dei concerti di Laura Pausini al Circo Massimo sono finalmente ufficiali. L'artista di Solarolo è pronta a debuttare sul grande palco della Capitale per i primi concerti che ha voluto dedicare a Fatti sentire, suo ultimo disco di inediti con il quale ha solcato tutte le classifiche e si sta avvicinando al secondo disco di platino. Gli ultimi biglietti per assistere ai concerti sono ancora in prevendita su TicketOne anche se per ...

Laura Pausini tour 2018 al Circo Massimo : scaletta possibile dei concerti a Roma : Laura Pausini è pronta per esibirsi di nuovo dal vivo e far partire il suo 'Fatti sentire World tour' che debutterà a Roma il prossimo fine settimana nella splendida cornice del Circo Massimo. Dopo essere stata la prima donna italiana ad esibirsi dal vivo allo Stadio San Siro di Milano, ecco che la Pausini mette a segno un nuovo primato con il doppio concerto al Circo Massimo. Lo show è attesissimo dai fan, i quali in queste ore attendono di ...

Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo - al via Fatti sentire tour (video) : “Le cose che vivo siete voi” : La Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo ci introduce ai brani scelti per il tour che partirà presto dal Circo Massimo di Roma, con data fissata per il 21 luglio prossimo. L'artista di Solarolo è approdata per la prima volta al Palazzo del Turismo, nel quale ha incontrato i fan in occasione del raduno con gli iscritti per poi proporre la data zero del tour che ha condotto nella serata del 13 luglio. Si è trattato di una prova ...

Laura Pausini in forma strepitosa. Ecco come ha fatto a perdere tutti quei chili. La cantante ha seguito “questa” dieta e ha detto addio a 20 chili di troppo in tempi record. Volete imitarla? : Laura Pausini è sempre stata una donna curvy. Una donna fiera del suo fisico morbido, per nulla ossessionata dalla magrezza a tutti i costi. Dopo la gravidanza, però, Laura ha deciso di mettersi a dieta per smaltire i chili in eccesso. Ebbene, Laura ne ha persi 20, di chili ed è tornata a sentirsi perfettamente a proprio agio. Ma come ha fatto la Pausini a perdere tutti questi chili? Che dieta ha seguito? Si chiama dieta SDM ed è stata ...

Ultimi biglietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 luglio : info utili e ingressi : La data zero di Laura Pausini a Jesolo anticipa la partenza del tour che terrà al Circo Massimo di Roma. L'artista di Solarolo sarà ancora al Palazzo del Turismo per la prima della tournée nella quale porterà la scaletta dei concerti organizzati per Fatti sentire. Reduce dal raduno con i fan, Laura Pausini è ora pronta per il ritorno sul palco nel quale porterà la musica del nuovo disco dal quale ha già estratto tre singoli. Coloro che hanno ...

Laura Pausini ambasciatrice ONU per il World Food Programme : tutti i dettagli della nomina : Laura Pausini ambasciatrice ONU per il World Food Programme (WFP) per la sede dell’agenzia delle Nazioni Unite di Roma impegnata in oltre 80 paesi per la fornitura dell'assistenza alimentare in nazioni colpite da conflitti e disastri naturali. L'artista italiana più amata nel mondo è quindi pronta ad assumersi un impegno importantissimo dopo le tante testimonianze di vicinanza alla causa. Già nel 2008, Laura Pausini ebbe modo di dare il suo ...

Laura Pausini è Ambasciatrice del World Food Programme - : Il WFP è una realtà molto importante a livello internazionale, e conosco la serietà con cui opera in tutto il mondo. Sono certa che da questa collaborazione nasceranno iniziative straordinarie, che ...

Ingressi e info utili per il raduno del Fan Club di Laura Pausini a Jesolo : viabilità e parcheggi : Anche quest'anno, il raduno del Fan Club di Laura Pausini a Jesolo chiama a raccolta tutti i tesserati attivi, per uno spettacolo che andrà ad anticipare il tour con prima data al Circo Massimo di Roma. L'artista sarà presente al Pala Arrex di Jesolo per l'incontro annuale con i suoi fan, che l'anno scorso a tenuto nel mese di settembre a Rimini. La festa sarà di fatto una sorta di anticipazione della tournée che porterà in Italia e in tutto ...

Classifica album e singoli più venduti nel primo semestre del 2018 : Sfera Ebbasta batte Laura Pausini - tallonata da Irama. Non brillano i sanremesi - flop di Mina : Sfera Ebbasta La trap doMina, il talent si difende, Sanremo non brilla. Fimi ha reso note le classifiche di vendita degli album e dei singoli relativamente al primo semestre del 2018 (per la precisione dal 29 dicembre 2017 al 28 giugno 2018). Al primo posto tra gli album svetta Sfera Ebbasta con Rockstar, forte di un triplo disco platino. Staccata, al secondo posto, Laura Pausini, la giudice di X Factor Spagna ha un solo platino all’attivo ...

Laura Pausini presenta il video di Nuevo e vince Factor X Spagna da giudice : Laura Pausini presenta il video di Nuevo nel giorno della sua vittoria a X Factor Spagna al quale ha partecipato nelle vesti di giudice. Sono quindi giornate intense per la nota artista romagnola, che è appena tornata sul mercato latino con il secondo singolo estratto da Hazte Sentir, resa spagnola di Fatti sentire rilasciata il 16 marzo scorso. Il brano non rappresenta un nuovo estratto per l'Italia, nella quale possiamo comunque godere del ...

In arrivo il nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato latino : audio e testo di Nuevo da Hazte Sentir : Il nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato spagnolo è finalmente ufficiale. Si tratta di Nuevo, che l'artista aveva già rilasciato nella versione con Simone e Simaria a qualche giorno dal rilascio della versione spagnola di Fatti Sentire, con la quale ha raggiunto tutto il mondo. Il brano fa parte di Hazte Sentir, resa spagnola del disco che ha rilasciato il 16 marzo scorso e con la quale ha raggiunto tutto il mondo. Nuevo sarà ...

Laura Pausini da record a Cuba : «Una donna da prime volte - ma voglio meritarmi tutto» : Ecco le immagini dello strepitoso successo di martedì 26 giugno alla Ciudad Deportiva di Cuba, dove Laura Pausini ha realizzato il suo sogno di cantare dal vivo a Cuba: la cantante italiana più amata ...

