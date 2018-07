L' Arci e quel convegno coi rom vicino a dove è morto Duccio

Linda Rottemberg : «Mi chiamano la “chica loca” - ma la vera pazzia è quella di non provArci» : Arriva all’appuntamento con un vestito che non ci si sarebbe aspettato: nessun rigido tailleur, ma un informale tubino nero con tacchi rossi. E un sorriso smagliante. Linda Rottemberg, fondatrice dell’organizzazione no-profit Endeavor, che supporta gli imprenditori e le imprese in fase di espansione, è a Milano per presentare l’edizione italiana di «Crazy is a Compliment», «Pazzo è un complimento», il best-seller scritto ...