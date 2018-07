L’arbitro Pascal Maria ammette | “giocatore più difficile da arbitrare? Non è Fognini | ma

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) L’arbitrospiazza tutti: nonostante gli alterchi passati con, l’azzurro non è un tennistada. I problemi nascono con Federer e Nadal Ormai ritiratosi, l’ex arbitroè rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di tennis per la storica finale di Wimbledon 2008. Per i tifosi italiani anche per i continui alterchi con Fabio Fogni. Eppure, al contrario di come potrebbe sembrare, non èil giocatore cheha avuto più difficoltà ad. In una recente intervista all’Equipe l’ex arbitro ha svelato: “si potrebbe pensare, noto per le sue scenette, ma con un po’ di attenzione si tiene bene a bada. Safin, naturalmente, è stato complicato, ma lui aveva il grandissimo pregio che una volta finita la partita, le scaramuccie rimanevano in campo mentre fuori si era dimenticato ...