Lamborghini - Record produttivo per Huracán e Aventador

(Di martedì 17 luglio 2018) Laha raggiunto due importanti traguardi produttivi. A sette anni dall'introduzione sul mercato dellale linee di Sant'Agata Bolognese hanno assemblato 8.000 esemplari della dodici cilindri, l'ultimo dei quali è destinato al mercato giapponese: si tratta di unaS Roadster color grigio Telesto.Aspettando la Urus. Oltre alla V12 anche la sorella minore a dieci cilindri, la, festeggia il raggiungimento degli 11.000 esemplari prodotti in soli quattro anni: in questo caso l'esemplare con telaio numero 11.000 sarà consegnato a un cliente italiano che ha scelto la tinta Blue Nethuns per la carrozzeria della sportiva. Questi numeri sono perfettamente in linea con le prospettive di crescita auspicate dallae confermate dai dati del primo semestre di quest'anno: laha mantenuto i livelli di produzione dello scorso anno, con 673 ...