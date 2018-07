Lamborghini Avventura - Viaggio con Huracán e Aventador nella terra dei fiordi

quattroruote

(Di martedì 17 luglio 2018) Nel mondo esistono luoghi in cui la bellezza della natura è viva, palpitante, autentica: sono quei luoghi in cui l'uomo è alleato consapevole, leale e rispettoso dellambiente. Alesund, una città galleggiante tra le isoleregione deinorvegesi è uno di questi. Vista dalla vetta dell'Aksla, imponente collina che domina tutta la città, la visione è da paradiso terrestre; la mente si svuota di ogni pensiero, catturata da uno spettacolo troppo vasto. In primo piano il centro di Alesund coglie di sorpresa con la sua architettura liberty dalle risonanze mitteleuropee, le torri, gli ornamenti, i dettagli sulle facciate delle case: un mondo da fiaba. Più in là, una visione insondabile: l'Atlantico è tutto attorno a noi, un universo di mare, montagne,e cielo, neve e ghiaccio.Partenza da Alesund, una mattina di luglio. Qui avvolti dalla potenza della natura inizia la nostra ...