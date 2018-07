L' accusa delle Ong alla Libia | Assassini arruolati da Italia

Casa delle donne - protesta in Campidoglio : “Ci accusano di non fare impenditoria - ma noi siamo no-profit per principio” : “Vogliamo delle risposte. Ci hanno lasciato a bagnomaria”. Le operatrici della Casa internazionale delle donne di Roma hanno protestato oggi, giovedì 10 maggio, in Campidoglio, in Aula Giulio Cesare, per chiedere risposte sul destino della struttura, che si trova sotto sfratto. Le rappresentanti della Casa delle donne hanno chiesto di essere ricevute in Campidoglio dalla Giunta Raggi per consegnare le 45mila firme raccolta contro la ...