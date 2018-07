La verginità non è necessaria E le Spose di Cristo insorgono

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Per far parte dell'Ordine delle vergini non bisogna essere vergini. L'ha stabilito il Vaticano, nel primo documento che disciplina la vocazione di quelle donne che hanno scelto la consacrazione pur continuando a vivere la propria vita di sempre. Ma le prime a esserne scontente sono proprio loro, le "di". Che hanno definito il testo "deludente e scioccante" e chiedono più rigore.A far discutere è il regolamento - in gergo, l'"istruzione" - emanato dalla Santa Sede a inizio luglio dopo le numerose richieste da parte delle dirette interessate, ma anche di vescovi, di fare chiarezza su questo tipo di vocazione. L'ordo virginum, infatti, ha origini molto antiche, ma fu soppresso per secoli ed è stato recuperato solo con il Concilio Vaticano II del 1962. È stato Papa Paolo VI, nel '70, a ripristinare ufficialmente la possibilità di consacrare anche le donne che restano nel loro ...