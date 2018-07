La valigia di…Luca Barbarossa | Sabato 21 luglio a Castel Romano Designer Outlet

romadailynews

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma – Ladi un artista è un po’ la sua casa. Scoprirne il contenuto significa in qualche modo accompagnarlo in viaggio e comprenderne gusti, abitudini e forse anche qualche aspetto della sua anima. Riprende il 21, dopo il successo dello scorso autunno, l’appuntamento con Ladi…che stavolta vede protagonista il cantautoreLuca. Dal brillante esordio di Roma spogliata (Festival di Sanremo 1981) fino all’album Roma è de tutti, tributo alla sua città, qualche anno è passato, ma Luca è davvero un eterno ragazzo: entusiasta e pieno di progetti oltre che in grandissima forma. La sua? Essenziale, organizzata, adatta ai ritmi della tournée. Ma allo stesso tempo ricca di soprese. Conversando con Antonella Piperno, caposervizio spettacoli di Panorama, il prossimo 21in Piazza del Colosseo Luca ...