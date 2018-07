La Terra di Mezzo | L' Ombra della Guerra si aggiorna | update disponibile gratuitamente da

Mondiali 2018 : InghilTerra - questa è la volta buona? I Tre Leoni per un sogno atteso mezzo secolo. Ma la Francia… : Football’s coming home. Il calcio sta tornando a casa. Questo è il leit motiv dei tifosi inglesi, che da giorni ormai non pensano ad altro: vincere i Mondiali 2018. La prestazione eccellente contro la Svezia, sconfitta ai quarti con un perentorio 2-0 grazie alle reti di Maguire e Alli, ha dato ulteriore linfa alle ambizioni dell’Inghilterra, che puntava sul prossimo quadriennio per dare l’assalto alla Coppa del Mondo con la ...

Aquarius - lasciare 629 migranti in mezzo al MediTerraneo per vedere chi vince : Una vergogna incredibile. Il governo Conte ha dimostrato in pochi giorni la sua vera realtà. Non si tratta di essere di destra, sinistra o centro ma umani o disumani e questo nuovo governo, considerato il caso della nave Aquarius, può considerarsi in maniera inequivocabile disumano. Non esistono scuse. Usare 629 persone disperate, in balia del mare, della povertà e della miseria, per mero scopo elettorale e propagandistico non è degno di un ...

Problemi al motore - pilota costretto ad atTerrare in mezzo al traffico. L’incredibile video di un automobilista : Il video è stato girato il 1 giugno da un automobilista che stava viaggiando sulla strada di Huntington Beach, in California. Il pilota del velivolo, a causa di un problema al motore, è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza in mezzo al traffico. La manovra, seppur pericolosa, è stata portata a termine senza Problemi o danni alle auto e, riferisce la stampa locale, non ci sono stati feriti L'articolo ...