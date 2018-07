La Ternana Unicusano è ripartita da Cascia

Calciomercato Unicusano Ternana - è ufficiale la cessione di Angiulli al Catania : TERNI - L' Unicusano Ternana saluta definitivamente Federico Angiulli , ceduto al Catania . Il classe '92 nella scorsa stagione ha sommato 24 presenze e realizzato tre reti con la maglia rossoverde. ...

Calciomercato Unicusano Ternana - ufficiale : ceduto Angiulli al Catania : TERNI - L' Unicusano Ternana ha ceduto a titolo definitivo Federico Angiulli al Catania . Il classe '92 nella scorsa stagione ha sommato 24 presenze e realizzato tre reti con la maglia rossoverde. Il ...

Inizia oggi la nuova stagione della Ternana Unicusano : Ternana Unicusano , ci siamo. L'attesa è finita. Parte oggi ufficialmente il 2018-19, che sarà raccontato praticamente in tempo reale sulle frequenze di Radio Cusano Campus . Le vacanze sono terminate ...

Ternana Unicusano - Iannarilli : "Terni era la mia prima scelta" : Il numero uno della prossima stagione della Ternana Unicusano sarà Antony Iannarilli. Ufficializzato lo scorso lunedì con un contratto biennale, il 27enne portiere nelle ultime due stagioni ha difeso ...

Unicusano Ternana - l'ex arbitro Tagliavento nuovo club manager : Unicusano Ternana , ecco Tagliavento . 'Per me è sempre stato un grande onore essere presentato, in Italia e in Europa, come 'Paolo Tagliavento di Terni', amo la mia città e la sua gente'. E ora, ...

Unicusano Ternana - Tagliavento è il nuovo club manager : Unicusano Ternana , ecco Tagliavento . 'Per me è sempre stato un grande onore essere presentato, in Italia e in Europa, come 'Paolo Tagliavento di Terni', amo la mia città e la sua gente'. E ora, ...

Unicusano Ternana - riparte la scuola calcio per la crescita del vivaio : Daremo anche alle altre società che collaborano con noi lo stile di sport e di vita della Ternana'. BASE SOLIDA . Il progetto, dunque, prende corpo dopo un primo anno in cui il settore giovanile - ...

Unicusano Ternana - si rafforza il rapporto tra club e tifosi : Non tutti sanno che in ogni società professionistica c'è una figura particolare, denominata SLO , acronimo di Supporter Liaison Officer, e inserita nelle regole sulle Licenze e il Financial Fair Play ...

Unicusano Ternana - si rafforza il rapporto tra club e tifosi : Non tutti sanno che in ogni società professionistica c'è una figura particolare, denominata SLO , acronimo di Supporter Liaison Officer, e inserita nelle regole sulle Licenze e il Financial Fair Play ...

Coppa Italia - Unicusano Ternana in campo il 29 luglio : Coppa Italia, l'Unicusano Ternana riparte il 29 luglio . Il 2017-18 calcistico per i club è finito e già da tempo si lavora alla prossima stagione. A dare continuità alle esigenze dei tifosi ci sono i ...

Unicusano Ternana - a De Canio il premio Mancini 2018 : Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio, e non solo, piombata su familiari e tifosi in modo del tutto inaspettato: basti pensare che Mancini, quella drammatica mattina, aveva regolarmente ...

Unicusano Ternana - De Canio riceve il premio Mancini 2018 : Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio, e non solo, piombata su familiari e tifosi in modo del tutto inaspettato: basti pensare che Mancini, quella drammatica mattina, aveva regolarmente ...

Unicusano Ternana - i campus estivi per i più piccoli sono un successo : Unicusano Ternana, che successo i campus estivi! Il campus Estivo avviato lo scorso 11 giugno dalla società rossoverde funziona a pieno ritmo. E non solo a Terni, nel quartier generale, anche nella ...

Unicusano Ternana - la forza dei numeri al servizio delle Fere : Unicusano Ternana , anche dai numeri può arrivare la forza. Elaborare dati, valutare prestazioni e fornire un prezioso supporto sui giocatori , sia quelli da mettere in rosa che in campo, al tecnico, ...