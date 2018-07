La tecnologia Bosch a bordo della Dallara Stradale

Incendi - al via la campagna #StopIncendi2018 : la tecnologia a tutela boschi : Scende in campo anche la tecnologia, dalla videosorveglianza ai droni, per proteggere dagli Incendi il patrimonio boschivo italiano nel corso di quest’estate, ed evitare i roghi che hanno devastato la penisola nel 2017. A sottolineare l’importanza dell’hi-tech, insieme al ruolo dell’intelligence e agli investimenti sulle attività agricole multifunzionali, è la campagna #StopIncendi2018, presentata oggi in Senato nel corso ...