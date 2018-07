La stampa estera esalta Ronaldo alla Juve

calcioweb.eu

: #CR7AllaJuventus | Le reazioni della stampa estera ??? - DiMarzio : #CR7AllaJuventus | Le reazioni della stampa estera ??? - smilypapiking : RT @Luciosalis: Berlusconi andò una sola volta all'Ass.Stampa estera e alla prima domanda di una giornalista VERA sbottò 'Lei è una comunis… - rapa_nui_moai : @FabioFm68 Tu non leggi la stampa estera vero? Guarda che l'inglese non è così difficile, al limite ti puoi arrangi… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Che la presentazione di Cristianofosse un evento di portata globale ce ne siamo accorti ieri vedendo la sala Gianni e Umberto Agnelli piena di oltre 200 giornalisti provenienti da tutto il Mondo. Il giorno dopo le prime parole di CR7 in bianconero trovano spazio e risalto sulle principali prime pagine dei quotidiano sportivi esteri, a partire dSpagna ovviamente. “Venirescelta facile”, è il titolo in taglio alto di AS. E poi la stoccata al suo ex club: “Non credo ci sia qualcuno che pianga al Real”. Parole a carattere cubitali che sono anche il titolo di Marca. L’altro quotidiano di Madrid riporta anche altre frasi di CR7 che campeggia in apertura con la prima foto in maglia bianconera. “E’ stata una scelta facile, è una nuova tappa e sono super felice”, le parole del portoghese. Spostandosi a Barcellona, ...