La promessa di Ronaldo | Obiettivo Champions E di solito ce la faccio

(Di martedì 17 luglio 2018) nostro inviato a TorinoCristianosi prende la Juventus. Letteralmente. Quando ci si trova di fronte l'alieno in carne e ossa, resta una sola parola: carisma. Una presenza scenica unica, quella di CR7. Trascina le folle, a migliaia lo inseguono nel nuovo triangolo bianconero: dalle visite mediche al JMedical alla sede e ai campi d'allenamento della Continassa, fino all'Allianz Stadium. Campione che non lascia nulla al caso. A partire dall'abito, uno per ogni occasione: elegante in camicia bianca per i primi autografi, in t-shirt per salutare Allegri e compagni, in completo societario con cravatta per le prime parole ufficiali nella sala Gianni e Umberto Agnelli della casa bianconera. Mai riservata a nessuno. Ma c'è un prima e un dopo Cristiano. La Juventus l'ha già capito. Perché in poche ore il mondo del pallone si trasferisce dal Mondiale di Mosca a Torino. Da nemico a ...