La procura della FIGC ha chiesto la retrocessione in Serie B per il Chievo Verona

Caos Chievo - richiesta shock della procura : retrocessione vicina - ecco il club pronto al ripescaggio : Sono ore caldissime per il campionato di Serie A, dopo la richiesta della Procura di retrocessione nei confronti del Parma, arriva anche quella nei confronti dei Chievo. Nel mirino sono finite le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, si tratta di ben 30 calciatori il cui valore è stato ‘gonfiato’, il Procuratore federale Pecoraro ha chiesto per i gialloblu, la penalizzazione di 15 punti da scontare nella stagione ...

La procura della FIGC ha chiesto una penalizzazione per il Parma : La procura della FIGC ha chiesto al Tribunale sportivo federale che vengano inflitti due punti di penalità al Parma per illecito sportivo da applicare alla classifica dell’ultimo campionato di Serie B. Il presunto illecito riguarda alcuni messaggi scambiati dal suo giocatore The post La procura della FIGC ha chiesto una penalizzazione per il Parma appeared first on Il Post.

Le richieste della procura gettano la serie B nel caos : La Spezia - Non c'è il pugno duro della Procura federale, tanto temuto alla vigilia in quel di Parma, sebbene le richieste di pena in merito al "caso whatsapp" prima della partita contro lo Spezia non ...

Inchiesta Parma - le richieste della procura Figc : due punti di penalizzazione al club. Quattro anni a Calaiò : La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all'ultimo campionato di serie B , nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Caso Parma - retrocessione o penalizzazione in A : ecco la richiesta della procura - novità a sorpresa sul fronte ripescaggi : Caso Parma, ecco LA richiesta della Procura – novità importanti sul fronte Parma, la Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di due punti per il Parma relativi alla stagione 2017/2018, chiesta dunque la retrocessione in Serie B. In alternativa chiesti sei punti di penalizzazione per la prossima stagione nel Caso in cui la Corte decidesse di applicare la sanzione nel prossimo campionato). Il procedimento riguarda ...

Per il Parma serie A a rischio : la procura della Figc chiede 2 punti di penalità : In subordine il Procuratore ha chiesto 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. Emiliani giudicati per presunto illecito perpetrato dal suo bomber Calaiò in occasione del match Spezia-Parma della scorsa serie B

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della procura : -2 punti in Serie B 17/18 - batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della procura : -2 punti in Serie B o -6 in A - batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Il Chievo ed il Parma rischiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che iniziera' gia' martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la societa' emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di ...

Il Chievo ed il Parma rischiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che inizierà già martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la società emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di Cristiano ...

Serie A - Chievo e Parma rischiano la retrocessione : le richieste della procura della Figc : Un terremoto in grado di stravolgere la prossima Serie A: il Chievo e il neo-promosso Parma rischiano subito la retrocessione. La squadra di Verona è accusata di plusvalenze fittizie, mentre gli ...

Inchiesta per riciclaggio di denaro della procura di Ivrea : tra i 53 indagati c'è Gattuso : Nove misure cautelari, una in carcere e 8 obblighi di dimora, in un'Inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea, Torino, che ha coinvolto in tutto 53 persone, tra cui l'...

Monfalcone - il tetto ai bambini stranieri in classe finisce in procura : esposto della Cgil. Pd e LeU : “È incostituzionale” : L’accordo siglato dalla sindaca di Monfalcone con due istituti della città per fissare alla scuola dell’infanzia il tetto massimo di presenza non italiana al 45% escludendo di fatto 60 bambini, finisce sul tavolo della procura e nell’aula di palazzo Madama creando imbarazzo nella maggioranza. A fare un esposto è la Flc Cgil che invita dirigenti scolastici e i consigli di istituto, a cui la legge attribuisce il compito di individuare i criteri di ...

Medjugorje - l’accusa dell’inviato del Papa : “Qui la camorra fa affari”. Il business dei viaggi e le inchieste della procura : “Medjugorje nel mirino anche delle mafie napoletane in cerca di profitti”. Durante la celebrazione di una messa nella cappella dell’aeroporto Chopin di Varsavia, nel corso di un’omelia sul tema della lotta tra il bene e il male, l’inviato di Papa Francesco a Medjugorje, l’arcivescovo polacco Henryk Hoser, ha lanciato accuse sulla camorra che fa business anche a Medjugorje. A riportarlo è stato il blog del giornalista David Murgia, che a sua ...