La procura chiede la Serie B per il Chievo

UFFICIALE - procura FIGC CHIEDE 15 PUNTI DI PENALITA' : SAREBBE RETROCESSIONE PER IL CHIEVO! : Ovvero: perché Malagò è inadeguato a guidare lo sport italiano - Parte II Clamoroso, grazie alle plusvalenze fittizie Chievo e Cesena si sono iscritte al campionato: lo dice anche la FIGC! La spirale ...

Fondi Lega - procura chiede 1 anno e 10 mesi per Bossi : Genova, 17 lug., AdnKronos, - "Un caos totale ma non un caos primordiale creativo bensì un caos deliberatamente organizzato così da poter consentire ciò che è successo". Lo ha detto in riferimento ...

PARMA CALCIO/ Ultime notizie - procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A : PARMA CALCIO, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:42:00 GMT)

