huffingtonpost

: La nipote di Marine Le Pen ama un giovane leghista - HuffPostItalia : La nipote di Marine Le Pen ama un giovane leghista - zazoomblog : mondadori IN ESCLUSIVA MONDIALE SU CHI : LA NIPOTE DI MARINE LE PEN AMA UN ITALIANO ESPONENTE DELLA LEGA. LE PRIME… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Marion Maréchal Le Pen, figlia della sorella diLe Pen edel fondatore storico del Front National, è apparsa sorridente al mare con il fidanzato, un italiano militante nella Lega. Ecco le foto che campeggiano sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio.Marion, già deputata, esponente del Rassemblement National e fondatrice della scuola di politica di destra ispirata dall'ideologo de L'Incorrect, Jacques De Guillebon, è innamorata da un anno di Vincenzo Sofo.Il, da par sua, è fondatore del laboratorio culturale Il Talebano, ideologo della nuova Lega Nazionalista e consulente della Regione Lombardia. I due innamorati hanno partecipato insieme alla manifestazione Liguria d'Autore, apparendo affiatatissimi in spiaggia per poi partire alla volta delle Cinque Terre.