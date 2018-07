La Juve ora aspetta il Chelsea per fare cassa con Rugani e Higuain

Ma il portoghese già non basta più : ora la Juve pensa davvero a Pogba : Torino - Con un sorriso largo così e non avrebbe potuto essere altrimenti, visto il momento Blaise Matuidi ha invitato il suo compagno di nazionale Paul Pogba a raggiungerlo alla Juventus. La Francia aveva appena vinto la Coppa del Mondo, l'euforia era al top e gli sguardi insieme vispi, imbarazzati ed eccitati. L'ex numero 6 bianconero è stato anche al gioco, esclamando "La Vecchia Signora" con l'aria di uno che era entusiasta, divertito e un ...

Il giro del mondo di CR7 continua : ora la Cina con Nike. Poi gli Usa con Juve? : ... da vivere in Cina per un tour promozionale con Nike, marchio al quale rimane ancora legato a vita pur continuando a far girare il contatore degli incassi, record, anche al mondo Juve e quindi Adidas ...

Ivan Zazzaroni : Mondiali? Francia la squadra più forte. Cr7 alla Juve? Agnelli sembrava Moratti : Non so se la Juventus con CR7 potrà vincere la Champions, non è automatico, il calcio non è una scienza esatta. Questo acquisto è stato fatto per mille ragioni, anche per un pizzico di vanità di ...

Papu Gomez : 'Mai battuta la Juve - ora con Ronaldo sarà ancora più dura' : Papu Gomez , intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport dal ritiro dell'Atalanta, ha parlato anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero: ' In otto anni in Serie A io non ho mai battuto la Juve - le parole del trequartista argentino - ho ...

Lo sciopero dei lavoratori Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juve è genialmente ridicolo : L'affare Ronaldo non ha proprio niente a che vedere con i livelli stagnanti dei salari italiani, che riguardano un po' tutti i comparti della nostra economia. Semmai, esso dimostra come le ...

Atalanta - Gomez : 'Mai battuto la Juve - con CR7 ancora più dura. Ma è un bene per la A'. Poi prepara il Mate : ... Gian Piero Gasperini: "E' arrivato un grande giocatore in Italia " ha detto ai microfoni di Sky Sport -, ci voleva. Dà nuovamente smalto a tutto il campionato, così torneremo al periodo in cui tutti ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juve in diretta streaming il 16 luglio : orario e come guardare : Il 16 luglio sarà ricordato come il giorno della Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juve, al punto che in queste ore diventa molto importante per gli utenti riepilogare tutte le informazioni del caso sull'orario d'inizio della conferenza stampa, oltre ovviamente a come guardare in TV e in diretta streaming. Del resto, si parla probabilmente del trasferimento più importante nella storia recente del calcio italiano e anche i non sostenitori ...

Cristiano Ronaldo - la Juve e le sette sfide ancora da vincere : Può un cannibale essere mai sazio? Può non farsi travolgere dall'ingordigia dei record? In fondo, Cristiano Ronaldo è stato programmato così: usa gli obiettivi come legna da bruciare. Ne incenerisce ...

Juventus - ancora guai per Cristiano Ronaldo : “arresto possibile anche in Italia” : 1/11 LaPresse ...

Juventus - Marchisio vuole restare 'Con Ronaldo è ancora più bello : ... allungando così la lista di campioni con cui è sceso in campo: di sicuro lunedì sarà al campo d'allenamento quando CR7 atterrerà nel mondo Juventus , quando dopo le visite mediche e prima della ...

International Champions Cup 2018 : date - calendario - programma - orari. Tutte le partite : ci sono Juventus - Inter - Milan - Real Madrid e le corazzate : Siamo in piena estate, tempo di grandi amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. I tifosi sotto l’ombrellone e nel cuore delle vacanze stanno iniziando a caricare le pile in vista dei vari campionati. Proprio per regalare dei match stellari anche tra un bagno e l’altro, è stata ideata l’International Champions Cup, un prestigioso torneo a cui partecipano le squadre più importanti del ...

Juventus - il programma del Cristiano Ronaldo-day : visite e presentazione - tutti gli orari : Cristiano Ronaldo-day, la Juventus prepara l’arrivo del fenomeno portoghese: ecco il programma dell’arrivo a Torino di CR7 Juventus, il programma del Cristiano Ronaldo-day è stato delineato dal club torinese. Il 16 luglio sarà il giorno dell’arrivo e delle visite mediche di CR7 con i bianconeri, come confermato anche dal club. In merito alla presentazione alla stampa invece, le prime indiscrezioni di Skysport, rivelano ...

Juve - Caldara : "CR7? Non vedo l'ora di allenarmi con lui. Qui c'è una mentalità vincente" : La grandezza di CR7 la cogli da tanti aspetti. Il volto di Mattia Caldara si illumina quando parla del portoghese e molte domande nella sue prima conferenza stampa da giocatore della Juventus vanno in ...

Juventus - Caldara LIVE : 'Ora sono pronto per la Juve' : Cosa prenderebbe da Chiellini e Barzagli? "Di Chiellini prenderei l'attenzione e il movimento sull'uomo, è unico al mondo in questo. Barzagli ha una lettura sulle situazioni di gioco incredibile". ...