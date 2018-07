la giornata mondiale dell' emoji | ce ne sono più di 2' 800

Il 14 luglio si celebra la prima giornata mondiale dello scimpanzé - : Lo rende noto il Jane Goodall Institute Italia, l'associazione no-profit che festeggerà l'evento insieme agli altri istituti Jane Goodall sparsi nel mondo e a molti altri attivisti e organizzazioni

Testimonianze - spettacoli e buffet per la giornata mondiale del rifugiato : OSTUNI - Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del rifugiato, appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo la ...

Papa a Panama per giornata mondiale della Gioventù dal 23 al 27 gennaio 2019 : "In occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Panamá, e accogliendo l'invito del Governo e dei Vescovi panamensi, Sua Santità Papa Francesco si recherà in Panamá dal ...

giornata mondiale del bacio - cosa vuol dire per la scienza : Oggi, 6 luglio si festeggia la Giornata mondiale del bacio, l’attenzione è così posta sull’universalità di questo comportamento che si manifesta in svariate forme e in differenti modi nel mondo, come già Darwin evidenziò nel suo libro Le espressioni delle emozioni nell’uomo e negli animali del 1872. Ogni cultura, infatti, conserva una sua simbologia e una sua modalità di bacio; per esempio in Giappone baciarsi in pubblico è poco rispettoso, in ...

World Kiss Day 2018 : il 6 luglio è la giornata mondiale del bacio : E se un bacio possiede di per sé connotati dolci la scienza ci dice che fa anche bene alla salute: impegniamo 35 muscoli facciali e 112 posturali, baciare diminuisce l'ansia e concilia il sonno, ...

Caldo record - giornata storica per il clima mondiale : raggiunti i +51 - 3°C ad Ouargla in Algeria - è la temperatura più alta di sempre in Africa!!! : giornata storica oggi, Giovedì 5 Luglio 2018, per la climatologia mondiale: ad Ouargla, importante città dell’Algeria con oltre 160.000 abitanti situata nel deserto del Sahara di cui viene definita vera e propria “Capitale”, a 130 metri di altitudine sul livello del mare, la temperatura nel pomeriggio ha raggiunto addirittura i +51,3°C. E’ la temperatura più alta di sempre nella storia non solo dell’Algeria e del ...