La GdF sequestro oltre 1 milione di Giocattoli pericolosi | segnalate 13 persone

30kg hascisc persi in mare - sequestro GdF : ANSA, - CAGLIARI, 2 LUG - Un carico di 30 chili di hascisc, molto probabilmente caduto in mare da un'imbarcazione di trafficanti che lo stavano portando in Sardegna, è stato sequestrato dal reparto ...

Venezia : da GdF sequestro di migliaia di articoli contraffatti : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Venezia, in concomitanza con la stagione estiva, ha intensificato le iniziative di contrasto al commercio abusivo e alla contraffazione, con l’impiego di personale in divisa e in abiti civili.Sono più di 400 le pattuglie messe in campo nell’ulti

Vicenza : da GdF sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) – le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei responsabili di una significativa frode all’Imposta sul Valore Aggiunto perpetrata a vantaggio di una società operante nel trasporto di ...

Vicenza : da GdF sequestro da oltre un mln di euro per una frode fiscale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’attività investigativa, coordinata da Orietta Canova, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri, che hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode all’IVA perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse, sin dall’anno 2011 da 4 società nazionali aventi natura di vere e proprie cartiere, per servizi di ...

