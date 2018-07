La forza di Al Bano

ilfoglio

(Di martedì 17 luglio 2018) Cercando Arbasino trovo Al. Approfittando di una sosta vogherese vado alla ricerca delle case del mio maestro Alberto Arbasino: quella dov’è cresciuto la identifico facilmente, in via Emilia 133 (fra l’altro c’è ancora uno studio legale Arbasino), ma quella dove nel 1930 è nato, in via Mazzini