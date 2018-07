La crociera dell’Energy Observer | il catamarano a idrogeno che sogna un mare pulito

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) «Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, facciamo tutti parte del Terzo Mondo». Jérôme Delafosse è tranchant quando ci parla di Energydi cui è Capo Spedizione. Ma facciamo un passo indietro: Energyè il nome di unche sta facendo il giro del mondo senza inquinare. Si tratta infatti di una barca a, autonoma in energia, senza emissioni di gas a effetto serra né di polveri sottili. Ilsi sposta grazie alla propulsione elettrica alimentata da un mix di energie rinnovabili (solare, eolico e idroelettrico) e di un sistema di produzione d’non carbonato prodotto con l’acqua di. IL PROGETTO Energyè partito l’anno scorso navigando lungo la costa francese, quest’anno sta attraversando il Mediterraneo, toccando 23 Paesi, l’anno prossimo sarà la volta dell’Europa del nord, successivamente si sposterà in Asia, in ...