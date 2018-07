huffingtonpost

: La Corte penale internazionale compie 20 anni ma in Italia nessun lo sa - HuffPostItalia : La Corte penale internazionale compie 20 anni ma in Italia nessun lo sa - africarivista : La Corte penale internazionale compie 20 anni. In Africa è criticata @iclgi_network - Giuridicapnet : Corte di Cassazione: ordinanza n. 31088 del 25.06.2018, sez. I Penale. -

(Di martedì 17 luglio 2018) Il 17 luglio 1998, con l'adozione dello Statuto di Roma, si chiudeva presso la Fao una conferenza diplomatica incaricata di definire il documento istitutivo della prima. Con 120 voti a favore, sette contrari e 21 astensioni, si concludevanodi negoziati giuridicamente al limite dell'impossibile, e complicatissimi e tesissimi fino all'alba di quel luglio di 20fa con il fine di creare una giurisdizione competente su presunti colpevoli di crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di guerra. A seguito della sessantesima ratifica, lo Statuto dellaè entrato in vigore nel 2002 e da quell'anno a l'Aia sono iniziati i lavori per "metter fine all'impunità per i peggiori crimini ancora commessi in tutto il mondo" come dicevano gli slogan delle organizzazioni non-governative che quel processo avevano accompagnato pere che ...