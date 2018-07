La cinese Oppo punta ancora sull' Italia

Oppo - cos'è?/ Il marchio cinese di telefonia mobile sbarca in Europa - come Xiaomi è pronto a conquistarla : Oppo, cos'è? Il marchio cinese di telefonia mobile sbarca in Europa e come il suo diretto competitor, Xiaomi, è pronto a invadere il mercato italiano con delle sorprese davvero interessanti.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:40:00 GMT)