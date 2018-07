La centrale non ammazzava nessuno

Assessore Barberini a Todi in visita alla centrale operativa regionale per non udenti : "iniziativa da promuovere e sostenere anche fuori ... : UMWEB, "Perugia" "Un progetto molto efficace, quasi unico in Italia, che va sostenuto, potenziato e strutturato nel tempo, per consentire alle persone sorde di abbattere le barriere di comunicazione ...

Frosinone - “cambieremo 8/11 della formazione titolare” : in arrivo il difensore centrale : Frosinone, il presidente Stirpe continua a piazzare colpi in entrata per rafforzare la rosa di Longo e mantenere la categoria “Quando parliamo di rinforzi sul mercato parliamo di una formazione tipo che dovrà essere molto differente da quella della passata stagione. Dunque pensiamo di costruire una formazione tipo, se così si può dire, diversa in 8/11 rispetto a quella della passata stagione”. Il presidente del Frosinone Stirpe ...

Juventus - non è finita : difensore centrale in arrivo - ma non sarà Godin : Juventus alle prese con un via vai in difesa che potrebbe animare il calciomercato dopo il boom creato da Cristiano Ronaldo La Juventus è senza dubbi la vera dominatrice del calciomercato estivo. Basterebbe solo il colpo Cristiano Ronaldo per vincere questo ‘premio’, ma a corredo vi sono anche Emre Can, Perin e Cancelo, oltre agli acquisti di vecchia data Caldara e Spinazzola. Un mercato sontuoso dunque, ma ancora non è finita. ...

F1 - Raikkonen si accontenta : “il terzo posto non è da buttare - ma avrei potuto fare meglio nel settore centrale” : Terza posizione per Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del Gp di Silverstone, il pilota finlandese si accontenta del risultato ottenuto Sorrisi e parziale soddisfazione per Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende il terzo posto ottenuto sulla griglia di partenza e si proietta già alla gara di domani. Photo4 / LaPresse Hamilton e Vettel davanti a lui, la possibilità di superarli in avvio e di partire dal lato pulito della ...

TAF : centrale Mühleberg - non provata sicurezza in caso di alluvione :