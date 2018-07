La borsa della palestra | cosa non può mancare

borsa di Tokyo chiusa - è la festa della marina : Borsa di Tokyo chiusa, è la festa della marina (o del mare) – Oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa in occasione della festa della marina (o festa del mare). Le contrattazioni nel mercato giapponese riprenderanno normalmente domani. Venerdì, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio positivo, aveva registrato 22.597,35 punti, con un guadagno di 409,39 punti, pari all’1,85 per cento. In ...

Vittima della truffa dell’eredità nigeriana - dopo 10 anni rimborsato di 110mila dollari : L'uomo era cascato in pieno nel noto raggiro della finta eredità da ottenere dietro pagamento, ipotecando anche la casa. Quando ormai pensava di aver perso definitivamente il suo denaro però è stato informato che per le vittime è stato stanziato un fondo apposito per i rimborsi.Continua a leggere

La Cassazione sequestra i conti della Lega e Glencore crolla in borsa : DALL'ITALIA La Cassazione ha ordinato il sequestro dei conti della Lega. La Cassazione stabilisce che, qualsiasi somma di denaro riferibile al Carroccio, “ovunque venga rinvenuta” (su conti bancari, libretti, depositi), deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento dell

Mercati asiatici euforici grazie all'apertura della Cina. borsa Tokyo più prudente : TeleBorsa, - Le borse asiatiche chiudono la seduta discreta , accogliendo con molta euforia la decisione della Cina di allentare le restrizioni agli investimenti esteri nel Paese, mentre la Borsa di ...

Sui livelli della vigilia la borsa di New York : Si muove in chiaro scuro la Borsa di Wall Street con i titoli tech e finanziari che parzialmente compensano l'effetto zavorra sulle società farmaceutiche in scia all'ingresso di Amazon nel settore. ...

Ferrari corre anche in borsa sulle ali della vittoria in Canada : Ferrari gareggia per il primo posto in Borsa. Nel paniere dei titoli a più ampia capitalizzazione è per un piccolissimo scarto la seconda migliore, con una variazione di +0,94% dopo aver raggiunto nei ...

borsa - Milano chiude in positivo (in attesa della Bce) : (Alliance News) - Milano termina la seduta infrasettimanale in positivo, mentre si attendono in serata le decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve e, domani a metà giornata, l'esito della riunione di giugno...

borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 13/06/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,41 miliardi di euro, con una variazione dello 0,50%, rispetto ai precedenti 2,4 miliardi. ...

Più economia reale in borsa. Le tutele aumentano la fiducia - Corriere della Sera - : Il quotidiano mette sotto la lente la relazione annuale del presidente della Consob Mario Nava alla sua prima uscita da numero uno della Commissione che controlla i mercati finanziari e la Borsa. ...

ASUS rimborsa 200€ se acquisti una delle schede madri della serie Z370 : Cernusco sul Naviglio 11 giugno 2018 – ASUS annuncia una speciale promozione riservata alle schede madri ROG, Prime e TUF Gaming della serie Z370: dall’11 giugno al 15 luglio 2018 acquistando uno dei modelli Z370 o in bundle con una memoria Intel® OPTANE o con un disco SSD Intel®, si potrà ricevere un rimborso economico fino ad un massimo di 200 Euro a seconda dell’acquisto effettuato. Le schede madri ASUS Z370 protagoniste ...

borsa : Europa chiude all'insegna della cautela aspettando la Bce : ... mettendo per il momento da parte le valutazioni sulla situazione politica in Italia e Spagna, dove i nuovi Governi sono ora attesi alla prova dei fatti. Milano, che era partita in aumento dell'1% ...

borsa - Mib chiude in calo nel giorno della fiducia al governo in Senato : (Alliance News) - Piazza Affari ha terminato in negativo la seconda seduta settimanale, in seguito ai dati di IHS Markit che hanno mostrato che la crescita economica dell'Eurozona ha continuato a rallentare a maggio, ed...

Il cantautore Elya vince la borsa di studio assegnata dalla SIAE e della nazionale cantanti : PRIMAPRESS, - , MILANO, - Il cantautore Elya, vince la borsa di studio assegnata dalla SIAE e dalla nazionale cantanti in occasione della Partita del cuore disputata ieri allo Stadio Ferraris Genova. ...

Scippata della borsa in pieno giorno : L'odioso fatto di cronaca è accaduto a Ponte D'Oddi. E arriva dopo i due gravi episodi verificatisi solo qualche giorno fa.