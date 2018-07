optimaitalia

: RT @IndieCappato: TWITTER, AIUTAMI: qualcuno che vende tre biglietti per i Kasabian a Ferrara questa sera??? - Giggipuff : RT @IndieCappato: TWITTER, AIUTAMI: qualcuno che vende tre biglietti per i Kasabian a Ferrara questa sera??? - OptiMagazine : #Kasabian a Ferrara sotto le stelle il 17 luglio: scaletta, ultimi biglietti e prossimi concerti in Italia… - IndieCappato : TWITTER, AIUTAMI: qualcuno che vende tre biglietti per i Kasabian a Ferrara questa sera??? -

(Di martedì 17 luglio 2018)stasera, martedì 172018. Un pubblico trepidante è già in partenza per raggiungere il centro storico di: piazza Castello è infatti la location designata per il concerto di stasera dei. La tappa diè un felice ritorno nel capoluogo emiliano dopo il 2012, anno che vide la band di Serge Pizzorno e Tom Meighan protagonista di un indimenticabile show al motovelodromo. Stavolta il concerto è atteso per il gran finale dile, rassegna musicale giunta alla sua XIII che nel mese precedente ha già ospitato Cosmo e Cigarettes After Sex.Quella diè solo una delle 5 date che punteggiano il calendario del tour estivo con una parentesi italiana inaugurata lo scorso 14a Servigliano (FM). A seguire la tappa di Napoli del 15 in occasione nel Noisy Naples Fest nella cornice prestigiosa dell’Arena Flegrea e ...