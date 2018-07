Juventus | CR7 si veste già da leader | grinta | determinazione e lavoro

CR7 alla Juventus? Merito del PD e della Tassa per i Paperoni : Cristiano Ronaldo, il più grande calciatore di tutti i tempi, passa dal Real Madrid alla Juventus. E' l'affare sportivo del secolo. Il giocatore sarà ricoperto d'oro: 60 milioni di euro lordi all'anno.

CR7 e la Champions : «Arrivo alla Juventus per lasciare il segno» : foto twitter.com/Juventusfc, Benvenuto Cristiano Ronaldo, perché ha scelto la Juventus? «È stata una decisione facile da prendere. Per me è una delle squadre migliori al mondo. Era da tempo che avevo deciso di venire alla Juventus. Compagni e amici mi hanno detto che era un club dove avrei potuto giocare. È un passo importante per la mia carriera. Arrivo in una ...

Cristiano Ronaldo - FIFA19 corre ai ripari : CR7 in copertina con la maglia della Juventus! : EA Sports è dovuta correre ai ripari dopo che Cristiano Ronaldo è passato a sorpresa alla Juventus: ora FIFA19 è aggiornata Cristiano Ronaldo è bianconero non solo nella prima conferenza stampa come calciatore della Juventus. Il portoghese ed il suo passaggio alla squadra di Allegri avevano sorpreso EA Sports e la nuova edizione di FIFA19. Nella copertina del videogioco più amato dagli appassionati del genere, l’attaccante appariva ...

Cristiano Ronaldo - il selfie di famiglia è già bianconero : il figlio di CR7 indossa la maglia della Juventus : Cristiano Ronaldo ed il suo primo selfie da bianconero insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez ed al primogenito con la maglia della Juventus Cristiano Ronaldo oggi a Torino si è sottoposto alle visite mediche ed ha presenziato alla prima conferenza stampa da bianconero. Ad accompagnarlo anche la fidanzata Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Ronaldo Junior. Il portoghese, alla presentazione ufficiale da calciatore della Juventus, si ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il retroscena firmato Paratici : “ecco come abbiamo preso CR7! Sembrava un sogno…” : Dopo la conferenza stampa di presentazione, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha svelato come ha fatto il club bianconero ad acquistare Cristiano Ronaldo Quest’oggi è il Cristiano Ronaldo day, il giorno in cui il fuoriclasse portoghese è stato presentato nella conferenza stampa ufficiale. CR7 è stato accompagnato davanti ai microfoni da Fabio Paratici, direttore sportivo del club bianconero, che al termine ...

Juventus - ecco CR7 : “Qui per scrivere la storia. 33 anni? Io sono diverso dagli altri” : ecco CR7- Cristiano Ronaldo si presenta al suo nuovo pubblico. Sala stampa presa d’assalto. Oltre 200 giornalisti accreditati. Cristiano Ronaldo è stato chiaro e diretto. “SCELTA SEMPLICE” “È stata una decisione facile per la dimensione del club. Un passo molto importante per la mia carriera. E’ il miglior club italiano, un grande allenatore, un grande […] L'articolo Juventus, ecco CR7: “Qui per scrivere ...

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

Juventus-Cristiano Ronaldo : CR7 incontra i nuovi compagni [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Vergogna Juventus - al peggio non c’è mai fine : “Vesuvio lavali col fuoco” - invece di acclamare CR7 [VIDEO] : “Vesuvio lavali col fuoco” il pessimo coro dei tifosi della Juventus che invece di acclamare Cristiano Ronaldo pensano a come insultare Napoli “Vesuvio lavali col fuoco”, questo uno dei cori intonati dai tifosi della Juventus fuori dal J-medical durante l’attesa spasmodica per Cristiano Ronaldo. Un coro vergognoso, sintomo del paese malato nel quale viviamo. Le immagini che stanno circolando per tutte le tv ...

Juventus - Emre Can impaziente di accogliere Ronaldo : “ho giocato con grandi campioni - ma CR7 è un’altra cosa” : Il centrocampista della Juventus non vede l’ora di giocare con Cristiano Ronaldo, sottolineando come si tratti di un giocatore che lascia il segno E’ il Cristiano Ronaldo Day, la giornata più importante di questo mercato estivo della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per il portoghese, che ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri fin dall’ufficialità. LaPresse/Alberto Gandolfo Chi non vede ...

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...