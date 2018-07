Juve | dalla Spagna assicurano | dopo Ronaldo ecco anche Zidane

Dalla Spagna : "Zidane dirigente della Juve da ottobre". Ma il club smentisce : L'indiscrezione del sito Libertad Digital: "Il francese affiancherà Paratici". As però specifica: "Incarico già coperto da Nedved"

Dalla Spagna : “Zidane nuovo dirigente della Juventus”/ Il ritorno ad ottobre - tutti i dettagli : Dalla Spagna: “Zidane nuovo dirigente della Juventus”. Il ritorno a Torino il prossimo mese di ottobre: affiancherà il direttore sportivo Fabio Paratici(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:01:00 GMT)

Juventus - bomba dalla Spagna : Zidane firmerà ad ottobre : Zidane firmerà AD ottobre- Dopo l’affare del secolo targato Cristiano Ronaldo, un nuovo scossone potrebbe travolgere la Juventus. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Libertad Digital”, Zinedine Zidane sarebbe pronto a far ritorno alla Juventus, ma in vesti da dirigente e non da allenatore. A Zidane sarebbe stato ufficialmente proposto un ruolo da dirigente. […] L'articolo Juventus, bomba dalla Spagna: ...

Clamoroso dalla Spagna : 'Zidane sarà un nuovo dirigente della Juventus' : ROMA - Un'altra notizia clamorosa sempre in ottica Real-Juve, ma stavolta non si tratta di Cristiano Ronaldo . Secondo quanto raccolto in esclusiva dallo spagnolo 'Libertad Digital', Zinedine Zidane ...

Rugani via dalla Juventus? / Ultime notizie : il Chelsea punta sul centrale - ma l'agente lo blinda : Rugani via dalla Juventus? Ultime notizie: il Chelsea punta sul centrale difensivo su indicazione di Maurizio Sarri, ma l'agente del ragazzo lo blinda in bianconero per il futuro.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Dalla Germania : 'IL Borussia Dortmund punta Mandzukic'. Ma la Juventus dice no : ROMA - Le imprese della Croazia , vice campione del Mondo sconfitta solo in finale Dalla Francia , non sono passate inosservate ed ecco così che anche per Mario Mandzukic iniziano a prospettarsi ...

Dalla Francia : Pogba tra Barcellona e Juve : Paul Pogba , da fresco campione del mondo con la Francia, potrebbe cambiare club. Secondo Le10Sport il centrocampista del Manchester United è stato proposto da Mino Raiola al Barcellona , ma non sarebbe da scartare l'ipotesi di un ...

CRISTIANO RONALDO - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus - CR7 dalla Continassa al JMedical per le visite : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera.

Sassuolo - torna un difensore dalla Juventus : Secondo quanto riferito da Sky Sport il Sassuolo lunedi firmerà il contratto per far tornare Rogerio in maglia neroverde dalla Juventus . Il brasiliano classe '98 nell'ultima stagione era in prestito al Sassuolo.

Primavera Juventus - dalla Roma arriva il nuovo allenatore Baldini : TORINO - La Primavera della Juventus cambia guida. E' Francesco Baldini l'erede di Alessandro Dal Canto , passato all'Arezzo,: l'allenatore arriva dalla Roma con cui ha conquistato lo Scudetto e la ...

Juve - ecco il tesoretto del Mondiale : 2 - 5 milioni dalla Fifa : TORINO - I giocatori che hanno disputato il Mondiale saranno anche stanchi e dovranno smaltire qualche tossina in più degli altri a inizio stagione ma c'è anche un aspetto tangibile positivo per la ...

Claudio Marchisio - futuro lontano dalla Juventus? Il calciatore manda importanti messaggi social : “Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio” e l’allusione al bianconero, Marchisio attraverso i social manda messaggi di permanenza alla Juve “Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio! Life is a matter of Black and White”. Claudio Marchisio allontana lo spettro dell’addio alla Juventus. Con un post social, il centrocampista azzurro, ha dato forse un indizio in merito alla sua situazione sul mercato. La ...

Calciomercato Udinese - altro rinforzo dalla Juventus [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Udinese – Udinese attiva nel Calciomercato, dopo le ultime finestre non entusiasmanti il club bianconero è finalmente protagonista. Dopo il colpo Mandragora, altro innesto dalla Juventus. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso tra i due club per Andrea Favilli, giovane attaccante classe 1997, finito anche nel mirino del Wolverhampton. Si sta lavorando per un’operazione a titolo ...

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...