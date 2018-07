Juve | CR7 non parte per la tournée in Usa

Madrid ha già dimenticato CR7 : la sua maglia del Real diventa della Juve : La casacca numero 7 del club più vincente d'Europa e del mondo è dunque rimasta senza un proprietario, con il sito Bleacher Report che ha avuto un'idea per tramutare la maglia bianca del Real Madrid ...

Insigne lancia la sfida alla Juve : "CR7? Preferisco Messi" : "Ronaldo? Benvenuto a lui, ma sono curioso di vedere come si adatterà al nostro campionato. Non potrà vincere le partite da solo". Parola di Lorenzo Insigne in una intervista alla Gazzetta dello...

Gallinari - CR7-Juve come LeBron-Lakers : ANSA, - MILANO, 17 LUG - Danilo Gallinari, a margine della presentazione del progetto 'We Playground Together', paragona il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus a quello di LeBron James ai ...

Juventus - CR7 si veste già da leader : grinta - determinazione e lavoro : CR7 SI veste- Una conferenza stampa da tutto esaurito. Oltre 200 giornalisti arrivati da tutto il mondo. Cristiano Ronaldo ha attirato su di sè tutte le attenzioni. Può sorridere a Juventus e possono sorridere i suoi tifosi. Ronaldo, con poche parole, ha sottolineato la sua grande forza mentale, il suo essere leader e la sua […] L'articolo Juventus, CR7 si veste già da leader: grinta, determinazione e lavoro proviene da Serie A News Calcio ...

Cr7 'Il Divo' - 'ReJuveNescido' : rassegna stampa : Io sono differente dagli altri giocatori della mia età"; anche nella prima pagina del Mundo Deportivo c'è spazio per CR7: "Cristiano scatena Torino", Sport invece punta sulle parole del portoghese: "...

Napoli - Insigne : "Saremo ancora noi l'anti-Juve. CR7? Preferisco Messi" : L'attaccante azzurro: "Le doti del portoghese non sono in discussione. Di sicuro non potrà vincere le partite da solo. Ancelotti è il nostro top player"

CR7 alla Juventus? Merito del PD e della Tassa per i Paperoni : Cristiano Ronaldo, il più grande calciatore di tutti i tempi, passa dal Real Madrid alla Juventus. E' l'affare sportivo del secolo. Il giocatore sarà ricoperto d'oro: 60 milioni di euro lordi all'anno.

CR7 e la Champions : «Arrivo alla Juventus per lasciare il segno» : foto twitter.com/Juventusfc, Benvenuto Cristiano Ronaldo, perché ha scelto la Juventus? «È stata una decisione facile da prendere. Per me è una delle squadre migliori al mondo. Era da tempo che avevo deciso di venire alla Juventus. Compagni e amici mi hanno detto che era un club dove avrei potuto giocare. È un passo importante per la mia carriera. Arrivo in una ...

Il giro del mondo di CR7 continua : ora la Cina con Nike. Poi gli Usa con Juve? : ... da vivere in Cina per un tour promozionale con Nike, marchio al quale rimane ancora legato a vita pur continuando a far girare il contatore degli incassi, record, anche al mondo Juve e quindi Adidas ...

CR7 : 'Voglio lasciare segno con la Juve' : ... «È stata una decisione facile vista la forza che ha la Juventus - ha esordito - Per me è una delle migliori squadre al mondo ed è una decisione che ho preso da tempo, compagni e amici hanno detto ...

Mendes : 'CR7 può dare Champions a Juve' : ANSA, - ROMA, 16 LUG - "Quando è andato a Manchester è stato il migliore nella storia dello United, a Madrid è diventato il migliore nella storia del Real e adesso succederà la stessa cosa nella Juve".

Cristiano Ronaldo - FIFA19 corre ai ripari : CR7 in copertina con la maglia della Juventus! : EA Sports è dovuta correre ai ripari dopo che Cristiano Ronaldo è passato a sorpresa alla Juventus: ora FIFA19 è aggiornata Cristiano Ronaldo è bianconero non solo nella prima conferenza stampa come calciatore della Juventus. Il portoghese ed il suo passaggio alla squadra di Allegri avevano sorpreso EA Sports e la nuova edizione di FIFA19. Nella copertina del videogioco più amato dagli appassionati del genere, l’attaccante appariva ...

Cristiano Ronaldo - il selfie di famiglia è già bianconero : il figlio di CR7 indossa la maglia della Juventus : Cristiano Ronaldo ed il suo primo selfie da bianconero insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez ed al primogenito con la maglia della Juventus Cristiano Ronaldo oggi a Torino si è sottoposto alle visite mediche ed ha presenziato alla prima conferenza stampa da bianconero. Ad accompagnarlo anche la fidanzata Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Ronaldo Junior. Il portoghese, alla presentazione ufficiale da calciatore della Juventus, si ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il retroscena firmato Paratici : “ecco come abbiamo preso CR7! Sembrava un sogno…” : Dopo la conferenza stampa di presentazione, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha svelato come ha fatto il club bianconero ad acquistare Cristiano Ronaldo Quest’oggi è il Cristiano Ronaldo day, il giorno in cui il fuoriclasse portoghese è stato presentato nella conferenza stampa ufficiale. CR7 è stato accompagnato davanti ai microfoni da Fabio Paratici, direttore sportivo del club bianconero, che al termine ...