Juncker - con Giappone per riforma Wto : ANSA, - TOKYO, 17 LUG - "L'Unione europea e il Giappone lavoreranno congiuntamente per una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio" , Wto, . Lo ha detto il presidente della Commissione Jean-...

Juncker - con Giappone per sicurezza dati : BRUXELLES, 17 LUG - "Con il premier Giappone se Shinzo Abe abbiamo appena concluso i negoziati sull'adeguatezza reciproca dei dati . L'Ue ed il Giappone creeranno la più grande area al mondo sulla sicurezza dei dati . Stiamo dando forma agli standard globali e sostenendo il diritto fondamentale della protezione dei dati ". Così in un tweet il presidente della Commissione europea Jean-...

Meloni : " Juncker ubriacone". Ma lui soffre di sciatica : La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha pubblicato un video in cui si vede il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker sorretto da due persone, nello specifico il Premier olandese Mark Rutte e quello portoghese Antonio Costa, a causa di problemi di deambulazione. Meloni ha tratto le sue conclusioni:"L’ubriacone sorretto da due persone per evitare che stramazzi al suolo, è il presidente della Commissione europea ...

Spopola il video con Juncker ubriaco : verità o bufala dovuta al Presidente malato? : Si discute moltissimo in queste ore dell'ipotesi di uno Juncker ubriaco in occasione dell'ultimo vertice Nato che si è tenuto a Bruxelles. In pochi si sono chiesti se la notizia sia una bufala, evidentemente sopraffatti dalle sensazioni che si possono avere una volta consultato il video che troverete a fine articolo, ma a quanto pare la verità è un'altra. Il Presidente della Commissione Europea, infatti, avrebbe presieduto all'incontro in Belgio ...