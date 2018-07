Joint venture di Ubi Banca selezionata dal Gruppo Alibaba quale gestore di un nuovo fondo

Joint venture Thales - 66% - e Leonardo - 33% - - lo sviluppo di StratobusTM : Teleborsa, - Thales Alenia Space, Joint venture Thales, 66%, e Leonardo, 33%,, rafforza il suo programma StratobusTM, concepito come complemento per i sistemi satellitari, e sigla un memorandum di ...

BMW - Rafforzata la Joint venture con Brilliance - in Germania investe insieme a CATL : La BMW rafforza la propria presenza in Cina siglando nuovi accordi di espansione con il partner Brilliance. La joint venture BMW-Brilliance Automotive, che festeggia i 15 anni di attività, incrementerà la propria capacità produttiva nelle fabbriche di Tiezi e Dadong con investimenti che permetteranno di assemblare fino a 520.000 veicoli all'anno a partire dal 2019. L'obiettivo è quello di seguire la crescita continua del mercato: nel 2017 ...

Boeing - alleanza con la brasiliana Embraer per una Joint venture nell'aviazione civile : Boeing e Embraer hanno firmato un protocollo d'intesa per dar vita ad una joint venture da 4,75 miliardi di dollari che comprenderà la divisione degli aerei commerciali e servizi di Embraer. Lo hanno ...

THAY-Airbus - Joint venture per Centro manutenzione - MRO - presso U-Tapao International Airport - Bangkok - : Teleborsa, - Accordo Airbus e Thai Airways International , THAI, per realizzare una nuova joint venture dl manutenzione e revisione degli aeromobili , MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, presso l'U-...

THAY-Airbus - Joint venture per Centro manutenzione - MRO - presso U-Tapao International Airport - Bangkok - : Accordo Airbus e Thai Airways International , THAI, per realizzare una nuova joint venture dl manutenzione e revisione degli aeromobili , MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, presso l'U-Tapao ...

Sprint di Servizi Italia : Joint venture nell'area Asia-Pacifico : Teleborsa, - Servizi Italia allarga i propri confini. La società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le ...

Servizi Italia costituisce una Joint venture in Asia : Teleborsa, - Accordo raggiunto tra Servizi Italia e il gruppo Asiatico IDS Medical . La società, che offre Servizi di sterilizzazione e lavanolo nel comparto medico, ha annunciato di aver sottoscritto ...

Snam crea Joint venture con albanese Albgaz : Teleborsa, - Snam e Albgaz , l'operatore infrastrutturale del mercato gas in Albania, hanno firmato un accordo per dare vita a una joint venture , a controllo congiunto, finalizzata a fornire i ...

Energia : una Joint venture giapponese partecipa al progetto per lo stoccaggio di energia fotovoltaica più grande al mondo : La capacità di accumulo sarà pari a quella del sistema di stoccaggio più grande al mondo, realizzato sempre in Australia da Tesla, destinato invece allo stoccaggio dell'energia prodotta da un parco ...