' Italia Top Destination' Obiettivo Cina La Puglia a Pechino per attirare turisti cinesi

Tennis - Ranking ATP (16 luglio) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership. Djokovic nella top10 - Fognini n.1 Italiano : Rafael Nadal rafforza la propria leadership nel Ranking ATP dopo il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, approfittando dell’inattesa sconfitta di Roger Federer nei quarti di finale contro il sudafricano Kevin Anderson (finalista ai Championships), ha portato a oltre 2000 punti il vantaggio sul rossocrociato. Un tesoretto che renderà arduo al fenomeno di Basilea, numero due del mondo, ritrovare la vetta della graduatoria. Chi può sorridere è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 luglio : Libia - partito un altro barcone. Italia : stop alle navi militari Ue : La giornata Tornano i barconi carichi. 450 migranti in Sicilia Immigrazione – Il duro del Viminale dice: “Nessun porto”. Nuovo scontro con Malta che non interviene, poi si muove la Guardia costiera Italiana. Altri tre sbarchi in un giorno di Alessandro Mantovani Ong e migranti in mare. Ciò che non si può smentire di Marco Travaglio e Stefano Feltri La polemica – I punti fermi nel dibattito sui salvataggi Tijuana, Messico Il ...

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

MilleMiglia AlItalia : 'Stop accordo con Loyalty - ma programma va avanti' : Il programma MilleMiglia di Alitalia proseguirà senza interruzione nonostante lo scioglimento del rapporto contrattuale con Alitalia Loyalty , Gruppo Etihad,. In una nota diffusa dalla compagnia ...

SUPERQUARK/ Anticipazioni 11 luglio : vita negli abissi - protesi - la velocità sugli sci e i "Top-gun" Italiani : SUPERQUARK, Anticipazioni 11 luglio: la vita negli abissi, le protesi, la velocità sugli sci, i "Top Gun" italiani e i sistemi antisismici tra gli argomenti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Take me home tonight/ Su Italia 1 il film con Topher Grace (oggi - 10 luglio 2018) : Take me home tonight, il film in onda su Italia 1 oggi in seconda serata. Nel cast avremo Anna Faris, Topher Grace e Teresa Palmer, alla regia Michael Dowse. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Stop alle auto nei campi rom - i nomadi : "Chiudiamo noi la strada agli Italiani" : Continua la stretta sui campi nomadi della Capitale. Dalla scorsa settimana a presidiare l"ingresso del campo nomadi di via di Salone c"è un"auto della Polizia Locale che blocca le vetture fuori dai cancelli dell"accampamento. Si tratta di una misura volta ad impedire l"ingresso di auto e furgoni, che spesso trasportano immondizia e metalli che vengono smaltiti illegalmente all"interno del campo, creando non pochi problemi ai residenti della ...

Lippi : “grande fiducia in Mancini e Italia tornerà al top” : “In questo momento, la Nazionale Italiana ha un numero importante di giocatori di qualità, in tutti i ruoli. Abbiamo bravi giovani in tutti i reparti. Necessitano di un allenatore che abbia in mente un calcio equilibrato e propositivo, e Mancini è in grado di creare una squadra di questo tipo. Ha un metodo di lavoro che permette ai giocatori di divertirsi anche in allenamento. Sono fiducioso, abbiamo ottimi giovani ed un commissario ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : Finali di Specialità. Busato e Maggio - ritorno vincente. Sigillo Mori al libero - Villa top agli staggi : Alla Play Hall di Riccione si sono disputate le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Nella nota località balneare in provincia di Rimini sono stati assegnati i dieci titoli sui singoli attrezzi. VOLTEGGIO (femminile) – Successo scontato di Sofia Busato che si veste di tricolore dopo un anno dal brutto infortunio di Cluj-Napoca. La comasca non aveva sostanzialmente concorrenza, commette una ...

L'asso nella manica del «ministro burocrate» Investimenti Italiani per uno stop alle partenze : Se a sventolarcelo sotto gli occhi fosse Matteo Salvini gli 'indignados' del Pd, le indomite 'magliette rosse' e i Saviano con il resto della gauche caviar di Repubblica avrebbero facile gioco del ...

Patreon dice stop al porno? «Colpa di una legge di Trump». Modelle hot nel panico - anche Italiane : ... nome d'arte di una ragazza sarda che vanta un milione e mezzo di followers su Instagram: Fishball fa parte, appunto, delle Suicide Girls, un gruppo di Modelle, presenti in tutto il mondo, che ...

Ryanair - sciopero il 25 luglio in Italia. E in altri Paesi d'Europa stop anche il 26 : Roma - I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair in Italia sciopereranno il prossimo 25 luglio per 24 ore . Lo annunciano Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che la protesta si inserisce nel quadro ...

