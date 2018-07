Italia | maggio in accelerazione per l' industria

Fmi ancora più pessimista sul Pil Italiano. Ripresa mondiale "fragile" - dazi maggiore minaccia : Va al Fondo Monetario Internazionale la palma dell'istituto più pessimista (o più prudente) sulla crescita italiana. La nuova stima dell'Fmi, rivista al ribasso di 0,3 punti, si ferma all'1,2% nel 2018 - più basso del recente +1,3% previsto da Ue, Bankitalia e altri istituti. Per il 2019 la previsione è pari al +1%, ribassato di 0,1 punti. Il taglio è motivato con gli "spread più ampi sui titoli di Stato ...

Italia ABBANDONATA - Un SOGNO Chiamato COLLEMAGGIO #Aq : L'Aquila - La splendida Basilica di COLLEMAGGIO in L'Aquila dopo il restauro monumentale. Video in 4K UHD. leggi tutto

Samsung Lega Volley Summer Tour - la VBC Apis Casalmaggiore si prende la 14ª edizione della Supercoppa Italiana : La quattordicesima edizione della Supercoppa Italiana è della VBC Apis Casalmaggiore Prima, storica vittoria della VBC Apis Casalmaggiore nella Supercoppa Italiana: nella seconda tappa della Samsung Lega Volley Summer Tour, le casalasche si sono imposte per 2-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, impedendo alla formazione toscana di conquistare, per la terza volta consecutiva, il titolo messo in palio nel corso dell’evento ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – Supercoppa Italiana : Scandicci e Casalmaggiore si contendono la 14ª edizione : Samsung Lega Volley Summer Tour: Savino Del Bene Scandicci e VBC Apis Casalmaggiore si contenderanno la 14ª Supercoppa Italiana. Appuntamento alle 16:30 alla Beach Arena di Cesenatico Savino Del Bene Scandicci e VBC Apis Casalmaggiore, una finale dal risultato non scontato e che regalerà grandi emozioni agli spettatori che saranno presenti alla beach arena allestita in piazza Andrea Costa a Cesenatico: la 14^ Supercoppa Italiana di Sand ...

BankItalia : maggio - debito record 14 - 6mld : 17.50 Nuovo record per il debito pubblico,che a maggio è aumentato di 14,6 miliardi rispetto al mese precedente ed è pari a 2.327 miliardi.Lo rende noto Bankitalia L'aumento da fine 2017 è stato di 2.263 mld (+3,6%). Le entrate tributarie, a maggio, sono state di 33.6 mld, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese 2017. Nei primi 5 mesi del 2018 l'introito è stato di 155.2 mld, circa 800 milioni in più dello stesso periodo dello ...

Trattato Ue-Canada - Di Maio : ‘Maggioranza non lo voterà. Via funzionari Italiani che lo difendono all’estero’ : Non solo il governo Conte dirà no al Ceta, il discusso Trattato commerciale tra Ue e Canada, ma è pronto a “rimuovere” i funzionari che rappresentano l’Italia all’estero se “continueranno a difenderlo”. Parola del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che nel suo intervento all’assemblea di Coldiretti è tornato ad attaccare il Ceta dopo che già il premier e il ministro ...

F1 GP Monza - ecco il poster. Drudi : "È un omaggio all'Italia" : Il nostro Paese è al centro del mondo Formula 1: "Organizzeremo l'evento per il secondo anno consecutivo - spiega Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia -. Vogliamo che ...

Debito pubblico - BankItalia : è record. "A maggio sale a 2.327 miliardi" : Aumento di 84,3 miliardi, +3,6%, rispetto a fine 2017. Unione consumatori: "Come se ogni famiglia avesse un Debito di circa 92mila euro"

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia vola a Glasgow? Certezza Mori - dubbi Meneghini - ritorno Maggio. Osare Busato? : Mancano meno di tre settimane agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). L’Italia proverà a essere assoluta protagonista nella rassegna continentale che si svolgerà all’SSE Hydro dove ormai tre anni fa conquistammo il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 attraverso i Mondiali: la nostra Nazionale si sta preparando in vista del primo ...

BankItalia - record del debito pubblico a maggio arriva a 2 - 327 miliardi : Mentre a Bruxelles è in corso l'Ecofin e un bilaterale tra il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, la Banca d'Italia certifica un nuovo record assoluto per il nostro debito pubblico che a maggio è aumentato di 14,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.

L'allarme di BankItalia sull'aumento del debito : più 14 miliardi a maggio : Non si arresta la corsa del debito pubblico : a maggio, secondo il Bollettino di Bankitalia, è arrivato a quota 2.327,368 miliardi. Ad aprile, si era attestato a 2.312,760 miliardi, mentre a maggio ...

Conti pubblici : BankItalia - a maggio debito amministrazioni pubbliche sale 2.327 - 4 mld : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – A maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 14,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.327,4 miliardi. E’ quanto emerge dal Supplemento al bollettino statistico ‘Finanza pubblica, fabbisogno e debito” di Bankitalia. L’incremento è dovuto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (7,6 miliardi) e all’aumento delle disponibilità ...