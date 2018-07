: #Irpinia,estorsioni: 5 persone arrestate - CyberNewsH24 : #Irpinia,estorsioni: 5 persone arrestate - TelevideoRai101 : Irpinia,estorsioni: 5 persone arrestate -

I Carabinieri di Avellino sono impegnati ine nelle province di Foggia e Pescara ad eseguire cinque misure restrittive emesse dal Gip del Tribunale di Avellino per tentata estorsione aggravata in concorso e danneggiamento seguito da incendio di strutture funzionali ai parchi eolici. L'inchiesta ha consentito di accertare che il gruppo criminoso dopo aver provocato gravi danni alle turbine eoliche avenzava richieste estorsive ai vertici delle società operanti in Alta, minacciando ulteriori attentati.(Di martedì 17 luglio 2018)